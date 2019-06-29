艾怡良配戴Hearts On Fire White Kites鑽石耳環260萬元。（Hearts On Fire提供）

艾怡良配戴Hearts On Fire LORELEI FLORAL黃K金鑽石手鐲 鑽石總重約2.5克拉67萬9000元。（Hearts On Fire提供）

艾怡良配戴Hearts On Fire LORELEI FLORAL黃K金鑽石耳環，鑽石總重約0.82克拉，16萬7000元。（Hearts On Fire提供）

第30屆金曲獎29日在台北小巨蛋登場，艾怡良以中門大開的銀色亮片連身禮服出場，深V放送半球與美背，她看來相當自在地說：「我本來就不是豐滿型，難得這樣打扮。」一派輕鬆奪下紅毯第一美。

艾怡良穿著Crystal Design高級訂製服，配戴Hearts On Fire White Kites鑽石耳環、Endless Love鉑金鑽石戒指與ILLA Midnight午夜星空鑽石手鐲。典禮上改以金色系的LORELEI FLORAL黃K金系列，閃耀動人。

(中時 )