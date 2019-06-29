艾怡良配戴Hearts On Fire White Kites鑽石耳環260萬元。（Hearts On Fire提供）
艾怡良配戴Hearts On Fire White Kites鑽石耳環260萬元。（Hearts On Fire提供）
艾怡良配戴Hearts On Fire LORELEI FLORAL黃K金鑽石手鐲 鑽石總重約2.5克拉67萬9000元。（Hearts On Fire提供）
艾怡良配戴Hearts On Fire LORELEI FLORAL黃K金鑽石手鐲 鑽石總重約2.5克拉67萬9000元。（Hearts On Fire提供）
艾怡良配戴Hearts On Fire LORELEI FLORAL黃K金鑽石耳環，鑽石總重約0.82克拉，16萬7000元。（Hearts On Fire提供）
艾怡良配戴Hearts On Fire LORELEI FLORAL黃K金鑽石耳環，鑽石總重約0.82克拉，16萬7000元。（Hearts On Fire提供）

第30屆金曲獎29日在台北小巨蛋登場，艾怡良以中門大開的銀色亮片連身禮服出場，深V放送半球與美背，她看來相當自在地說：「我本來就不是豐滿型，難得這樣打扮。」一派輕鬆奪下紅毯第一美。

艾怡良穿著Crystal Design高級訂製服，配戴Hearts On Fire White Kites鑽石耳環、Endless Love鉑金鑽石戒指與ILLA Midnight午夜星空鑽石手鐲。典禮上改以金色系的LORELEI FLORAL黃K金系列，閃耀動人。

(中時 )

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