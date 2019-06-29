Hearts On Fire加持 艾怡良銀威制霸金曲獎 21:502019/06/29 中時 潘鈺楨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 艾怡良配戴Hearts On Fire White Kites鑽石耳環260萬元，Endless Love鉑金鑽石戒指847萬9000元、ILLA Midnight午夜星空鑽石手鐲1380萬元。（Hearts On Fire提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 艾怡良配戴Hearts On Fire White Kites鑽石耳環260萬元。（Hearts On Fire提供） 艾怡良配戴Hearts On Fire LORELEI FLORAL黃K金鑽石手鐲 鑽石總重約2.5克拉67萬9000元。（Hearts On Fire提供） 艾怡良配戴Hearts On Fire LORELEI FLORAL黃K金鑽石耳環，鑽石總重約0.82克拉，16萬7000元。（Hearts On Fire提供） 第30屆金曲獎29日在台北小巨蛋登場，艾怡良以中門大開的銀色亮片連身禮服出場，深V放送半球與美背，她看來相當自在地說：「我本來就不是豐滿型，難得這樣打扮。」一派輕鬆奪下紅毯第一美。 艾怡良穿著Crystal Design高級訂製服，配戴Hearts On Fire White Kites鑽石耳環、Endless Love鉑金鑽石戒指與ILLA Midnight午夜星空鑽石手鐲。典禮上改以金色系的LORELEI FLORAL黃K金系列，閃耀動人。 (中時 ) #艾怡良 也許您會感興趣 推薦閱讀 金曲歌后專家預測－凍齡曲風vs.創作躍進 蔡依林孫盛希爭后 04:102019/06/25 娛樂新聞 【金曲30】蔡依林鬥艾怡良誰能當歌后！李榮浩對戰謝震廷預測抽精品 23:022019/06/26 星光 歌后拚金曲戰袍！艾怡良「該看到的都會看到」 18:492019/06/26 娛樂 艾怡良想摸Jolin手臂 04:102019/06/27 娛樂新聞 金曲30不斷更新》〈玫瑰少年〉奪年度歌曲 蔡依林領獎謝「緋聞網友」！ 16:332019/06/29 娛樂 【金曲30】紅毯誰最美？觀玲老師心目中的紅毯5美出爐啦！ 21:482019/06/29 星光 娛樂熱門新聞 《太陽》男星曝宋慧喬私下一面 竟讓眾人嚇壞了 - 娛樂 《擁抱太陽的月亮》女星全美善 飯店輕生享年48歲 - 娛樂 宋慧喬、宋仲基親密照流出！網驚：他們到底怎麼了 - 娛樂 金曲30不斷更新》〈玫瑰少年〉奪年度歌曲 蔡依林領獎謝「緋聞網友」！ - 娛樂 疑罹憂鬱症 全美善曝懷胎10月「只見老公2次」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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