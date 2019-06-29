Ella給Selina鼓勵的眼神，讓粉司直呼太有愛。（圖／翻攝自Hami Video）

第30屆金曲獎今（29日）在台北小巨蛋舉行，女子天團S.H.E睽違7年再登金曲舞台，被視為必看亮點，三人一起站在三葉草舞台，一登場就讓粉絲感動到頭皮發麻，尤其完美合音一出現，更令網友直呼「太美了」。

S.H.E站在舞台上先小唱了一段〈美麗新世界〉，接著表演這次入圍最佳歌曲的〈十七〉，一開始Selina就發生小走音的凸槌，引來不少網友留言「S怎麼了」、「S聲音好啞」、「S真的不行」，雖然後來即回到狀況，但仍讓粉絲相當擔心她的嗓子狀況。不過，S.H.E最後仍展現完美合聲，又把〈美麗新世界〉串回〈十七〉，兩首巧妙融合，勾起許多人的青春回憶。

尤其，Ella下台前，似乎想安慰Selina，特別給她一個鼓勵的眼神、輕拍，小細節展現姐妹間的好感情，引來網友大讚「合體就給讚」、「還是很好聽呀」、「我的青春啊」、「S獨唱第一句出問題，HE馬上幫忙合音真的超感人」、「Ella給S的眼神，好感人。」

(中時電子報)