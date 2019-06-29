在荷蘭各大城市，不少民眾近來在街頭有機會試聞一款新香水。它的包裝有些類似香奈兒5號香水瓶，氣味甜而濃烈。不過這支香水並非商品，而是警方打擊毒品的秘密武器。到底這款香水如何協助警方緝毒？

儘管荷蘭警方努力遏制毒品生產與買賣，但荷蘭仍被視為全球搖頭丸（MDMA）生產之都。在試遍打擊毒品犯罪的傳統方式之後，警方開始採取一種非傳統的方法，並為此研發出一種名為「XTACY」的特殊香水，香味非常類似MDMA的味道。

不過，他們並不出售這種香水，而是向民眾免費提供樣本，以便他們熟悉這種毒品的氣味。因此當他們偶然路過生產這種製毒實驗室時，就得以有所警惕並向警方報案。

荷蘭檢察官Antoinette Doedens表示：「氣味是人們揪出搖頭丸實驗室的最重要途徑。因此我們計畫把這香水擴散至整個國家，以便大家都知道自己要留心什麼。」

至於這一妙招是否能夠真正幫助警方破獲更多的製毒實驗室，有待時間證明，但仍必須肯定警方這個奇招。

(中時 )