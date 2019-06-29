丹麥前總理、北約前秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen），日前邀外交部長吳釗燮參與「2019哥本哈根民主高峰會」（2019 Copenhagen Democracy Summit），並以「台灣外交部長」頭銜在會中發表演說。吳釗燮事後也在外交部推特發文表示，台灣將繼續與理念相近夥伴合作，共同應對民主規範與選舉過程所遭遇的威脅。

拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）在推特貼出與吳釗燮的合照，並表示很驕傲能歡迎台灣的外交部長來到哥本哈根參加2019民主峰會。

吳釗燮在演說中強調，要讓台灣的聲音被世界聽見是需要勇氣，邀請台灣外交部長參與這場有具有意義的活動，需要更多勇氣抵抗「政治壓力」。他也說，台灣民主對威權政體來說是相當危險，也正因為如此，台灣民主依舊面臨不少挑戰。

2019哥本哈根民主高峰會討論當前民主國家面臨議題，與即將到來選舉可能遭遇的挑戰，共有來自40國、超過500位政治、商業、學術專家參與討論。

(中時 )