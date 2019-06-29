CELINE小牛皮CHRISTIAN MARCLAY 'ZZHAA ZOW'擬聲詞刺繡印花騎士外套16萬5000元。（CELINE提供）

CELINE JACNO黑白漆皮及啞光小牛皮皮鞋，3萬1500元。（CELINE提供）

CELINE金屬框飛行員太陽眼鏡1萬3350元。（CELINE提供）

CELINE ELEGANT小牛皮長方形方釦皮帶，1萬1000元。（CELINE提供）

第30屆金曲獎29日在台北小巨蛋登場，前半段就踏上紅毯的陳奕迅，讓無論在現場或是看直播的觀眾立馬清醒了過來！陳奕迅看中CELINE的勁裝，出自藝術總監Hedi Slimane與藝術家Christian Marclay合作的騎士皮衣，罩在白襯衫與細版領帶上，再配上合身不貼身的長褲、深黑飛行員墨鏡，在一片西裝筆挺的男星中令人印象深刻，顯得輕鬆不羈又不失個性。

(中時 )