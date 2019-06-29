金曲30紅毯／陳奕迅CELINE皮衣勁裝 一片西裝中異軍突起 22:012019/06/29 中時 潘鈺楨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陳奕迅靠CELINE打造酷帥造型，小牛皮CHRISTIAN MARCLAY 'ZZHAA ZOW'擬聲詞刺繡印花騎士外套16萬5000元、白色府綢襯衫 1萬7500元、黑色羊毛混紡經典長褲2萬9500元、JACNO黑白漆皮及啞光小牛皮皮鞋3萬1500元、ELEGANT小牛皮長方形方釦皮帶1萬1000元。手上戴著代言的ZENITH Pilot type 20 Extra Special Sliver腕表，28萬5000元。（CELINE提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 CELINE小牛皮CHRISTIAN MARCLAY 'ZZHAA ZOW'擬聲詞刺繡印花騎士外套16萬5000元。（CELINE提供） CELINE JACNO黑白漆皮及啞光小牛皮皮鞋，3萬1500元。（CELINE提供） CELINE金屬框飛行員太陽眼鏡1萬3350元。（CELINE提供） CELINE ELEGANT小牛皮長方形方釦皮帶，1萬1000元。（CELINE提供） 第30屆金曲獎29日在台北小巨蛋登場，前半段就踏上紅毯的陳奕迅，讓無論在現場或是看直播的觀眾立馬清醒了過來！陳奕迅看中CELINE的勁裝，出自藝術總監Hedi Slimane與藝術家Christian Marclay合作的騎士皮衣，罩在白襯衫與細版領帶上，再配上合身不貼身的長褲、深黑飛行員墨鏡，在一片西裝筆挺的男星中令人印象深刻，顯得輕鬆不羈又不失個性。 (中時 ) #陳奕迅 #第30屆金曲獎 也許您會感興趣 推薦閱讀 金曲禮聘葛萊美獎轉播混音師 頒獎陣容超有看頭 19:162019/06/28 娛樂 陳奕迅墨鏡皮衣登金曲 預告開場「會讓人哭出來」 18:112019/06/29 娛樂 陳奕迅打頭陣！一開口起雞母皮 被推爆：後面怎麼唱 19:252019/06/29 娛樂 娛樂熱門新聞 《太陽》男星曝宋慧喬私下一面 竟讓眾人嚇壞了 - 娛樂 《擁抱太陽的月亮》女星全美善 飯店輕生享年48歲 - 娛樂 宋慧喬、宋仲基親密照流出！網驚：他們到底怎麼了 - 娛樂 金曲30不斷更新》〈玫瑰少年〉奪年度歌曲 蔡依林領獎謝「緋聞網友」！ - 娛樂 疑罹憂鬱症 全美善曝懷胎10月「只見老公2次」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。