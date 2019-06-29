桃園市空服員職業工會今（29）日經投票決定，接受與長榮資方的協商方案，然而雙方晚間在簽署團體協約時遭遇三點卡關，未完成簽署。將於下週二（7/2）再度協商，長榮罷工尚未落幕。

據了解，雙方卡關共在三處，包含「18名中途罷飛空服員」能否沒事、能否撤回長榮先前「可能停發年終、暫停員工優待機票」的公告、以及「不秋後算帳」的範圍。

勞動部次長劉士豪受訪表示，長榮勞資雙方已提出具體的團體協約版本，「算是有相當的進展！」對部分有差異之處，尚需各自回去討論，已敲定7月2日二度協商，盼罷工早日落幕。

長榮也發聲明表示，工會這次突襲式罷工，至今已經造成長榮航空取消近2,000班航班，營業損失近18億元，影響數十萬名旅客的行程。長榮航空相信多數空服員都希望早日歸隊執勤，呼籲工會勿再對空服員與社會大眾「進行各種情緒勒索」，儘速將「三寶」歸還給空服員，長榮航空隨時歡迎參加罷工的空服員回來加入團隊。

工會則透過聲明表示，在團體協約簽訂前，罷工繼續，呼籲會員繳交切結書，並配合罷工棚輪班。工會聲明中也列出「不秋後算帳」的五大訴求：

1.參與罷工會員之權益需恢復至罷工前狀態。2.會員資格以及參與罷工有所疑義時，以工會認定為主。公司要同意開放GPM(group meeting)工會宣傳時間，每場30分鐘。3. 公司不得對參與本次罷工之所有工會、工會會員、幹部以及協助人員為法律追訴及求償。4.公司有經勞動部「不當勞動行為裁決委員會」認定，構成不當勞動行為者，公司同意遵從裁決結果，不再進行後續救濟程序。5.兩造同意遵守團體協約法第23條之和平義務。

(工商 )