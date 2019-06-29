台南市美館最新一檔展覽推出「透明的地方色-郭柏川回顧展」，希望讓更多人認識催生台南美術館的前輩畫家郭柏川，圖為郭柏川自畫像。（曹婷婷攝）

台南市美館最新一檔展覽推出「透明的地方色-郭柏川回顧展」，希望讓更多人認識催生台南美術館的前輩畫家郭柏川。（曹婷婷攝）

台南市美術館最新一檔展覽推出「透明的地方色-郭柏川回顧展」，周邊也販售錢包、筆袋、吊飾等。（曹婷婷攝）

台南市美術館問世半年湧入百萬人次，蔚為台南重要文化地標，66年前提出在台南設置美術館的在地知名畫家郭柏川，創辦台南美術研究會，為催生美術館而奔走，被視為美術館先覺者，南美館最新一檔展覽推出「透明的地方色—郭柏川回顧展」，向郭柏川致敬。

藝術界提到台南市美術館幾乎必提郭柏川，不過，郭柏川是誰？在台灣美術史卻像謎樣名字，聽過卻無法一窺全貌。南美館館長潘襎表示，郭柏川是催生南美館第一號人物，因此，開館展後第一檔展覽策畫郭柏川回顧展，是尊重是歷史，更是向郭柏川致敬。

郭柏川生於台南，赴日習畫，也是台灣前輩畫家中，首位任教北平藝專之人，足跡遍及台南、台北、東京、滿洲、北京，作品匯通東西。戰後回台，於1952年創辦台南美術研究會，提倡成立台南市美術館並積極奔走。郭柏川透過教學、組織，帶動台南藝術界與各地藝術家交流，不僅是美術教育啟蒙者、美術團體開拓者，更是美術館先覺者。

館方表示，為期3個月展覽展出郭柏川80多件作品、50多件文獻，是郭柏川在逝世遺作展後，首次返鄉的學術性展覽。郭柏川之女郭為美說，60多年前父親希望在台南設置美術館的遺願終實現，心中感到歡喜、感恩。

策展人蔣伯欣表示，郭柏川回顧展除肯定郭柏川推動創作、畫會、教學等藝術運動的貢獻，彰顯其繪畫作品現代美學與藝術創見外，也展示郭柏川文獻檔案，呈顯其在戰後台南畫壇的拓荒與領導地位，詮釋重量級畫壇巨匠在台灣與東亞藝術史上的跨域定位。

台南市文化局長葉澤山說，前輩藝術家郭柏川60多年前播下美術館種子，當初討論美術館定位就期許她是福爾摩沙珍珠，不只照亮城市也要領航藝術發展、連結國際藝術。

(中時 )