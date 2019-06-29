桃園市空服員職業工會20日罷工至今天邁入第10天，原本傳出可望簽訂團體協約，讓罷工落幕，未料勞資雙方在第1條的禁秋後算帳條款談判便破裂，雙方未簽訂團體協約，意謂將持續罷工。

勞動部透露雙方談判情形，雙方就5月8日公告問題是否涉及不當勞動行為僵持甚久，勞動部穿梭其中希望促成雙邊達成共識，未料雙方僵持已久，資方認為勞方再度提出不合理的要求，因此希望再回去討論，雙方僵持不下，因此就約定7月2日再度協商，至於詳細的時間與地點則再討論。

5月8日長榮航空內部公告指出「若罷工導致公司獲利下滑、虧損，在恢復獲利前，將暫停發放年終、年度調薪以及提供員工及其直系親屬的優惠機票，但罷工期間出勤者，不受此限。」

至於昨天與長榮航空董事長林寶水討論時未涉及此？勞動部官員表示，昨天僅概略性的談論，而因18名報到後拒絕飛行的空服員涉及很大的法律問題，當時僅擱置在一旁。

「工會對此感到遺憾」，桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱說，討論到第一條禁止秋後算帳條款時，資方沒有準備條文的細節，據工會得知，除了那18名報到後停飛的組員外，還有其他的空服員因為在4點後拒絕提供勞務遭記曠職，但資方無法承諾解決此事，惶論恢復優惠機票，導致協商破局。

至於會罷工至何時？鄭雅菱說，如果在7月2日前資方願意提出禁止秋後算帳條款，工會隨時願意與資方談。

(中時 )