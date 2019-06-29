歐洲正遭逢今年入夏以來第一波超級熱浪襲擊，法國南部昨天甚至三度刷新史上最高溫紀錄，在南部小鎮加拉爾蓋萊蒙蒂厄（Gallargues-le-Montueux），更締造攝氏45.9度，比2003年的舊紀錄高出1.8度。

法國全境昨天有超過4千所學校停課，公園、大眾泳池等也延長開放時間，好讓民眾消暑。為避免2003年，熱浪引發相關高溫疾病奪走1萬4千條人命的悲劇重演，法國當局祭出多項極端措施，啟動酷熱緊急應變計畫，包括在部分城市大樓設置降溫室，並在街道安裝噴霧裝置，而在南部部分地區，維持酷熱紅色警戒。

氣象專家警告，受氣候變遷衝擊，類似極端熱浪未來恐日益頻繁，且強度指會愈來愈大。法國氣象局更指，到2050年，熱浪頻率將會翻倍。幸好這波熱浪可望在周六開始減緩，周日到下周一（7月1日）天氣將漸趨涼爽。在英國，希斯洛今天錄得今年以來最熱的一天，溫度達33度。極端天候也釀成死傷，在西班牙有兩人被熱死，英國則有3人為了避暑而溺斃。

(中時 )