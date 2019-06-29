阿信發文祝賀蔡依林。（圖／翻攝自五月天 阿信臉書）

孫燕姿稍早登台開唱。（圖／翻攝自Hami Video）

金曲30今(29日)晚間在台北小巨蛋舉行，稍早頒發年度歌曲獎，由蔡依林的〈玫瑰少年〉奪下，而頒獎嘉賓五月天在說出得獎者時，喊了蔡依林「孩子的媽」，讓許多網友好奇到底是什麼哏，原來在廣告時間蔡依林受訪時，被問看好友孫燕姿的表演有什麼感覺，蔡依林有感而發說：「我像一個驕傲的母親，孩子長大了」，全場因此笑翻。

稍早孫燕姿帶來組曲表演「SUPERWOMAN」，演唱了王菲〈百年孤寂〉、鄭秀文〈獨一無二〉、張惠妹〈姊妹〉，和她自己的歌曲〈奔〉，網友大多覺得表演平穩，只是到最後一首歌〈姊妹〉的最後一句尾音似乎有點飄掉。

見好閨密孫燕姿表演順利完成，廣告時蔡依林笑說自己也很想上台，看到孫燕姿難得散發性感，自己像個媽媽一樣為孩子驕傲，在場哄堂大笑。之後五月天頒發最佳年度歌曲獎，才為此喊蔡依林「孩子的媽」，蔡依林也公開擁抱阿信，自嘲要感謝「緋聞網友」，阿信之後也在臉書為Jolin祝賀，可見雙方好交情。

蔡依林領獎時特別和製作該曲的剃刀蔣一起上台，她說要感謝剃刀蔣和阿信讓這首歌充滿生命力，她也要感謝侯季然導演將葉永鋕的故事介紹給她，這故事提醒她，自己也有可能成為「某種少數」，要用同理心去愛身邊的人，這首歌要獻給葉永鋕，也要獻給所有曾經認為自己完全沒有機會、沒有選擇的你，你一定要記得選擇自己，支持你自己。

(中時電子報)