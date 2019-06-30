美國總統川普在本屆日本G20峰會行程滿滿，不過即使再忙，也不忘與各國領導人的另一半找機會交談，其中在大阪城前的合照場上，不停與阿根廷總統馬克里的美妻艾瓦達頻頻咬耳交談，引起外界好奇。

據《每日郵報》報導，川普在G20首日結束與俄羅斯、日本以及巴西等國領導人的雙邊會談後，晚間於大阪城與各國領袖與其伴侶合拍大合照。由於人數眾多，在安排攝影位置期間，媒體捕捉到川普不時轉向身後，與阿根廷第一夫人、也是素有全球「最優雅第一夫人」艾瓦達（Juliana Awada）頻頻咬耳交談。川普也與阿根廷總統馬克里（Mauricio Marci）少許閒聊。

據外媒報導，川普早期曾與馬克里的父親生意往來，且也在過去兩年都和馬克里夫婦碰過面，2017年川普還在白宮接待過馬克里夫婦，原來雙方早已是舊識。

身為美國總統川普白宮特別顧問的女兒伊凡卡受日本首相安倍之邀，在大阪舉行的G20峰會中發表演說，成為現場矚目的焦點。（路透）

值得注意的是，過往川普經常攜伴第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）出席國際會議場合，此次卻未一同出席，倒是第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）成了G20上另類嬌點。

現齡45歲、擁有擁有敍利亞及黎巴嫩的血統的艾瓦達曾是女商人，他與馬克里於2010年結婚。

(中時電子報)