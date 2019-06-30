看來湖人擺明卯足全力爭搶暴龍明星前鋒「可愛」里歐納德！儘管聯盟制止前湖人總裁魔術強生與「一眉哥」安東尼戴維斯出席招募里歐納德會議，根據洛杉磯當地記者阿布拉罕爆料，湖人總管佩林卡已經請出「小飛俠」布萊恩擔任說客。

有可能成為今年自由市場開放後，第一支跟里歐納德進行見面談判的湖人，原先計畫派出老闆珍妮巴斯、魔術強生、詹姆斯與安東尼戴維斯組成堅強招募團隊，卻因魔術強生早已離職，安東尼戴維斯尚未正式加盟，而被聯盟阻止加入。

「就我收到最新消息，安東尼戴維斯已經私底下跟里歐納德通過電話，試圖說服他選擇加盟湖人，」阿布拉罕表示，「此外，湖人總管佩林卡已經要求布萊恩跟里歐納德聯繫。」佩林卡是布萊恩多年以來的專屬經紀人，兩人私交甚密。

如此一來，湖人等同動用所有資源招募里歐納德，畢竟當前他們處於比較不利地位，因為先前里歐納德傳出只想續留暴龍或跳槽快艇，不過面臨湖人如此積極且全面的招募手段，或許里歐納德真會開始認真思考加盟湖人的可能性了。

(中時電子報)