梅根、哈利夫婦與寶貝兒

薩塞克斯公爵夫人梅根生下寶貝兒子亞契6星期，頭兩個保姆已「陣亡」，如今雇了第3個保姆。

據《太陽報》（The Sun）與《每日郵報》（DailyMail）29日報導，自從2018年5月梅根嫁入英國王室後，折損的工作人員便與日俱增，從保鏢，私人助理到私人秘書都紛紛去職。

然而，王室消息人士說，梅根夫婦選擇保姆的決定「極為私人」，並「取決於小寶貝和父母的需求」。這位人士指出，隨著小寶貝不同的成長階段，往往會有不同的需求，而第一位保姆是夜班護士。

王室傳記作家妮可（Katie Nicholl）說，梅根夫婦6月13日又雇了一名保姆，而34歲的哈利和37歲的梅根要求對方，要簽署廣泛的保密協議。

他們不想按照王室傳統，聘用從知名諾蘭學院（Norland College）畢業的保姆，甚至可能為小寶貝聘用男助理。據說梅根已透過專業人才招聘機構找人。事實上，早在4月時，就有消息人士透露，這對現代王室夫妻對想要怎麼教養孩子有明確的想法。

梅根明白地告訴招聘人員，和英國人相比，她比較喜歡用美國人，並希望對方能覺得，自己身為家中的一份子，而不是穿著制服的工作人員。「這對她來說很重要，她從不掩飾，自己十分以身為美國人為傲。」

梅根夫婦很想找男保姆，雀屏中選者1年可以賺多達7萬英鎊（約275萬台幣），不過這得視經驗而定。

(中時電子報)