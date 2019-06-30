薩塞克斯公爵夫人梅根生下寶貝兒子亞契6星期，頭兩個保姆已「陣亡」，如今雇了第3個保姆。
據《太陽報》（The Sun）與《每日郵報》（DailyMail）29日報導，自從2018年5月梅根嫁入英國王室後，折損的工作人員便與日俱增，從保鏢，私人助理到私人秘書都紛紛去職。
然而，王室消息人士說，梅根夫婦選擇保姆的決定「極為私人」，並「取決於小寶貝和父母的需求」。這位人士指出，隨著小寶貝不同的成長階段，往往會有不同的需求，而第一位保姆是夜班護士。
王室傳記作家妮可（Katie Nicholl）說，梅根夫婦6月13日又雇了一名保姆，而34歲的哈利和37歲的梅根要求對方，要簽署廣泛的保密協議。
他們不想按照王室傳統，聘用從知名諾蘭學院（Norland College）畢業的保姆，甚至可能為小寶貝聘用男助理。據說梅根已透過專業人才招聘機構找人。事實上，早在4月時，就有消息人士透露，這對現代王室夫妻對想要怎麼教養孩子有明確的想法。
梅根明白地告訴招聘人員，和英國人相比，她比較喜歡用美國人，並希望對方能覺得，自己身為家中的一份子，而不是穿著制服的工作人員。「這對她來說很重要，她從不掩飾，自己十分以身為美國人為傲。」
梅根夫婦很想找男保姆，雀屏中選者1年可以賺多達7萬英鎊（約275萬台幣），不過這得視經驗而定。
文章來源：NANNY MCTHREE Meghan Markle and Prince Harry get through THREE nannies in six weeks for baby Archie
文章來源：Harry and Meghan 'hire THIRD nanny in six weeks for baby Archie after two stopped working for them' as growing number of staff leave the Sussex household
(中時電子報)
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