長榮空服員罷工進入第10天，投票結果出爐後，原本確定結束罷工，卻在雙方協商階段時破局，決定延續罷工，也跌破所有人眼鏡。29日下午受訪時，被問到今年就出現兩次航空業罷工，交通部是否會擔憂，交通部政務次長王國材表示現在民眾越來越成熟，不會一面倒向勞方，讓網友笑說，這是在嘲諷蔡英文的判斷嗎？

王國材29日下午受訪時，被問到罷工結束是否鬆了口氣，他笑笑沒有回應。接著另名記者提問，指出短短三年，航空業就罷工了三次，交通部是否會擔憂運輸業變罷工常客，王國材則表示，從這幾次罷工可以看出，台灣民眾已經越來越成熟，比起2016年華航罷工時，大家一面倒向勞方，華航被打得滿頭包，而這次長榮罷工，民眾更理性看到勞資雙方訴求，如果沒有合理的理由，民眾也不會接受。

有網友看到忍不住開酸，直說「這是在諷刺小英判斷力嗎？小英當初可是說會跟空服員站一起，不讓她們孤單耶」。

蔡英文曾在2016年華航罷工時說過「如果不是忍無可忍，沒有一個空服員會走向罷工」、「在這條路上，我們會跟各位一起來度過，也不會讓你們感到孤單」，對照如今相當諷刺。

(中時電子報)