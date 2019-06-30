今年自由市場情勢真的越來越詭譎多變了！《ESPN》權威記者沃納洛斯基30日凌晨突然爆料，杜蘭特已跟里歐納德討論過未來前景，且尋求兩人同隊打球的可能性，目前能讓這個超強鋒線組合成真的球隊，就只有尼克、快艇兩隊。

目前確定的是，杜蘭特與里歐納德都選在美國時間6月30日晚上6點，也就是今年自由市場正式開放時間過後，陸續跟招募球隊見面談判，杜蘭特預計將跟快艇、尼克、籃網及勇士見面，里歐納德則跟湖人、尼克、快艇與暴龍談判。

在杜蘭特、里歐納德兩位球星準備見面談判的球隊中，只有尼克和快艇擁有足夠的薪資空間，可以同時搶到兩大球星，問題是先前謠傳杜蘭特跟厄文兩度私下會面，就在討論兩人同隊打球的可能性，如今怎麼會突然又殺出里歐納德？

目前厄文幾乎篤定離開塞爾提克，前往自己家鄉紐澤西附近的籃網效力，接著等待杜蘭特能否也跟籃網談妥合約，沒想到沃神竟在自由市場開放前1天爆出，杜蘭特也跟里歐納德私下討論過合作可能，也讓今年自由市場越來越混亂了！

(中時電子報)