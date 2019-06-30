ØZI奪新人獎開心出席慶功宴。（羅永銘攝）

ØZI奪新人獎開心出席慶功宴。（羅永銘攝）

ØZI奪新人獎，與音樂夥伴開心出席慶功宴。（羅永銘攝）

資深歌手葉璦菱的22歲獨子陳奕凡（ØZI），首張專輯《ØZI：The Album》就入圍金曲獎6項大獎，並拿下最佳新人獎，他在慶功宴上難掩興奮表示，這是入圍6項裡最重要的一項，因為人生只能一次，他一得獎就超開心，至於其他幾項得獎的也都是身邊的朋友，好友Leo王拿到歌王、孫盛希獲得最佳國語專輯獎，Jolin獲得年度專輯他也參與，這是最圓滿的狀態，也是華語音樂全新的時代。

首次參加金曲獎的他開心表示，這一晚見到很多很棒的藝術家、蔡依林很漂亮、她的表演也很酷，也跟莫文蔚拍到照，跟謝震廷、柯智棠聊天，自己的慶功宴結束後他準備要跟Leo一起開派對，「我今晚準備要BO（斷片）了」！ØZI被工作人員爆料酒量超好，但他坦言也有喝到斷片的時候，最糗的是曾醉到對著馬桶嘔吐，睡著後還用馬桶水洗手，糗樣被朋友拍照存證。

媽媽葉璦菱除了在他上台領獎時驚喜視訊，後來也傳了「很棒」兩字簡訊祝賀他，「我本來要說很開心華語音樂國際化，結果變成媽媽的得獎感言」。媒體以為媽媽會出席慶功宴，不過他笑說：「我太了解她，12點一定睡著了，她是很早睡的人！」從記者口中得知媽媽準備要送他手錶當禮物，ØZI超興奮說：「幾百年沒有收到禮物了。」雖還不知是什麼錶款，不過他之前曾在聊天時跟媽媽提過喜歡某支手錶，「但媽媽應該沒這麼奢侈，我看上那支要50幾萬！」在爆炸的簡訊中，他似乎也看到阿姨利菁傳來寫著「恭喜」的祝賀。

問到感情狀態，他輕描淡寫表示目前單身，至於是否有曖昧對象？他也沒有正面回應，聳聳肩表示「我要隱藏私生活」，至於喜歡的女生類型是「幽默、氣質好」，大他10歲以內可以，但還是要看整體氛圍。

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時 )