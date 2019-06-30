警方在夜市內設法找尋嬰兒下落。（程炳璋攝）

台南市施姓女子5天前剛產下男嬰，29日晚間9時許抱著孩子到花園夜市逛街，她一不留神，暫放在牛排桌上的孩子竟不翼而飛，夜市管委會廣播尋找，1小時過去仍無人尋獲，只得報警，警方翻遍垃圾箱仍遍尋不著，5天大嬰兒竟人間蒸發，警方連夜調閱監視器追查中。

25歲施女家住六甲區，兩年多前與林男（30歲，聯結車司機）結婚，生有一女兩歲多，5天前剛產下1兒，住進新化區月子中心，林姓丈夫29日向妻子稱要外出按摩，施女狐疑，抱著襁褓中的兒子跑出月子中心，搭計程車暗中跟蹤丈夫。

懷疑丈夫偷吃的施女，見林男確實到市區按摩，心情放鬆，改要求計程車司機載她到花園夜市逛街，沒想到反而出事。

施女供稱，晚間9時許進入夜市後，她獨自在一處牛排攤前想事情，隨手將包著粉紅浴巾的嬰兒放在牛排桌上，一時出神，步行出10公尺外，才驚覺兒子還放在桌上，回頭尋找時卻已不見蹤影。

慌張的施女拜託夜市管委會廣播協尋，卻無人發現男嬰，她經過1個小時遍尋不著後報警，六神無主的她被警方送往派出所安撫情緒，警方則與施女的林姓岳父一起在夜市翻倒每個垃圾箱，徒法煉鋼式的尋找男嬰。

夜市廣播尋嬰被網友上傳網路，消息傳的沸沸揚揚，有的稱嬰兒已尋獲，有的稱是產婦有產後憂鬱症所為，但實際上仍施女口稱失蹤的兒子卻從頭到尾人間蒸發，沒人見到這名嬰孩。

施女搭乘的計程車張姓司機隨後到警局協助調查，張男證稱有看見她抱著小孩搭車，花園夜市管委會改提供夜市內的監視器供警方調閱。

(中時 )