美景、美食，能讓旅人忘掉所有的迷惘和煩惱，如加上濃濃人情味，這趟旅程就更美好動人！位在台南南區的灣裡、喜樹社區近來成為旅人私房景點，雖然這裡名氣不算太響亮，然樸質率真的彩繪、紅磚屋瓦老建築是共同特色！灣裡老街美食一籮筐，海鮮料理傳統有創新，老饕尋寶好所在；喜樹老街靜謐有古意，阿嬤「魚頭包」逼真玩文創、老師傅手工「碰餅」藏祝福，還有可愛貓咪陪你捉迷藏！ 2個社區車程只要5分鐘，歡迎來這一日小旅行。

喜樹阿嬤製作的「魚頭包」逼真玩文創，也活絡社區觀光。

少子化、人口外移這在台灣已成趨勢，此現象在偏鄉更是顯見！然在台南的喜樹社區，卻有一群賣魚阿嬤結合傳統、發揮創意讓老聚落重生！究竟這個社區有什麼故事和秘密呢？來到喜樹社區首先印入眼簾的是紅色剪紙的招牌，洋溢濃濃喜氣！走進去會發現這裡的牆面和地面裝飾黃色小花，讓老屋紅瓦更繽紛可愛。

來台南喜樹社區尋找可愛貓咪！

喜樹老街保留早期閩南建築，牆上也有各式彩繪，絲瓜棚架、古早柑仔店讓人倍感溫馨！喜歡貓咪的朋友來這也不能錯過尋找「喵星人」，變成椅子的貓，坐在表演廳優雅擺Pose的貓、在戲院門口當「看板娘」的貓，比比哪隻最萌？

喜樹社區內的義美香餅舖的「椪餅」，4顆紅印的椪餅添加黑糖，吃了添喜氣。

來這也別忘了品嚐義美香餅舖的「椪餅」，4顆紅印的椪餅添加黑糖，吃了添喜氣；喜樹阿嬤研發的魚頭包、蔬菜包，逼真又有趣！聚落居民巧思、可愛文創，讓喜樹活絡起來，也讓旅人視野更加開闊，心靈更加富足。

台南灣裡社區內的童趣彩繪！游泳的魚嘴上拉鍊拉一半！

緊接著來到鄰近的灣裡社區，這裡農漁產豐富，交通上也是過去各鄉鎮往來於台南、高雄的必經之路，人潮絡繹不絕，逐漸形成最聞名的「灣裡路」美食一條通！短短數百公尺美味小吃一籮筐，如阿門碗粿、灣裡咩羊肉、美月鴨肉飯、黃色奇蹟芒果冰舖、寧蒙咖啡、采萱茶葉、賓山冰果室、林記糕鴨店等都是老饕最愛。

老兵意麵每到午、晚餐時間總是大排長龍，一大碗意麵能讓男生胃裡撐飽飽，居然只要35元；一味香餅家的彩花糕以仁涼糕為底，繽紛也爽口；賓山水菓店裡的番茄，淋上醬油和甘草混和的醬汁，南部道地口味健康又自然。

書道家万美融合日本書法與塗鴉所寫下的「灣裡」二字

老街也不定期舉辦美食活動，可一次將特色美味小吃嘗一輪！吃飽喝足後，在穿越老街巷弄看彩繪，13幅的彩繪分布在興南街166巷弄內，時間牆裡的懷錶、游泳的魚嘴上拉鍊拉一半，還有日本書道家万美融合日本書法與塗鴉所寫下的「灣裡」二字，美感中洋溢熱情，也讓巷弄更繽紛。

走訪南區2個聚落，喜樹一靜、灣裡一動，然這裡的街景、建築、廟宇都保有傳統歷史與人文！暑假到了，不妨來台南走走吧！逛老街、賞夕陽、吃美味，深入探索這美麗的聚落，細細品味府城之美。

(中時電子報)