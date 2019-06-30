蔡依林、孫盛希、艾怡良、岑寧兒等四位入圍國語女歌手最後敗給最資深的林憶蓮。（翻攝台視）

Leo王、謝震廷、柯智棠、ØZI並坐緊張等待得獎結果。（翻攝台視）

金曲30評審團主席陳珊妮。（台視提供）

金曲30評審團主席陳珊妮。（台視提供）

王若琳驚喜獲得評審團獎。（台視提供）

第30屆金曲獎29日舉行頒獎典禮，最受矚目的國語歌王、歌后分別由Leo王與林憶蓮出線，評審團主席陳珊妮指出，最佳國語男、女歌手獎都討論非常久，但都一輪投票就有了結果，女歌手部分最後聚焦在林憶蓮及蔡依林（Jolin），不過林憶蓮以「唱歌太完美了」，在16位參與投票的評審中囊括15票壓倒性票數、脫穎而出。而Leo王遇到最強勁對手則是李榮浩，最後Leo王贏在「相對比較自由、沒有框架」，以9票勝出！金曲30得獎結過滿平均、沒有明顯大贏家，是否擔心被批「分豬肉」？陳珊妮強調，整個過程沒有這樣的情形。

國語女歌手獎被喻為競爭最激烈的「死亡之組」，最後由最資深的林憶蓮擊敗Jolin、艾怡良兩位金曲歌后，以及孫盛希、岑寧兒等實力派女唱將。陳珊妮指出，這組很快就投完票，因為林憶蓮唱歌太完美了，不管是中生代、新生代音樂人評審，大家一致認為林憶蓮演繹歌曲非常執著於非常細節的東西，她的唱腔已經可以跟細節連結在一起，「她自己涉入非常多，是非常全面的女歌手」，這獎項有很多有個性的女歌手，詮釋作品時都很有自己的風格，但能像她做到這麼精準、有難度，是非常難做到的。

同樣角逐第二座金曲歌后的Jolin也有被評審提到，陳珊妮指出，Jolin的專輯企劃非常強，她非常清楚自己的強項在哪裡、如何表現，評審覺得她已經可以駕馭很難的東西、對自己有把握也知道自己能掌控的程度，尤其這兩張專輯有明顯突破。

國語男歌手最後聚焦在Leo王與李榮浩，Leo勝出的原因在於今年金曲獎有新舊交替傳承意義，有過往傳唱情歌、流行歌，也有很多新的嘻哈、R＆B音樂一起在站在很好的交界。Leo王在這時代是非常有開展性、非典型男歌手，可以呼應多元時代，而且他原本就是樂團主唱，是很會唱的歌手，非常用心，表演讓人愉快享受。

陳珊妮透露，很多評審也都很喜歡李榮浩，他是非常優秀的創作人也是很好的歌手，很多表現很出色，但可能是他自己在專輯中做了很多事，導致很多東西變得「折衷」了。有評審提到，李榮浩經歷好幾張專輯、好幾次金曲獎洗禮，可能會比較受到金曲獎風格、評審喜好影響，音樂好像有很多「計劃、規矩的東西」，但也可能因此造就出比較成功的流行專輯，一個歌手當他在所有創作上愈全面性、愈熟練時，一定是相對沒有那麼多尖銳、刺的部分，Leo王則相對比較沒有框架。至於李是否輸在太「迎合」金曲獎口味？陳珊妮認為這樣解讀會讓人誤會，畢竟李榮浩是進入最後一輪被評審充分討論的歌手，希望不要讓他傷心。

陳珊妮也透露，在所有獎項中，國語專輯討論最久，投票4輪，最後由孫盛希的《希遊記》以9票出線。年度專輯與年度歌曲要考量大眾共感與帶來的社會影響， Jolin的《Ugly Ugly Beauty》勝出原因，在於今年所有獎項中有很多悲傷氛圍與議題，但Jolin將這些東西以快樂的舞曲、用獨特的敘事角度去做療癒動作，讓這張專輯得到許多共鳴，這是很重要的勝出原因。年度歌曲〈玫瑰少年〉則毫無爭議，過去一年性別平權非常受到年輕人注意，加上葉永鋕事件，很需要被記錄。

台語男歌手獎部分，許富凱六度槓龜，陳珊妮指出，許富凱一開始就有被討論，他一直被很多人喜愛，評審最後討論集中在許富凱及流氓阿德，許富凱被定義為後文青時時代、民謠時代，唱出新的台語歌脈絡，而流氓阿德的台語民謠則保留了泉州腔的台語，「所有語言都會被慎重討論語言保留在文化上的意義」，這張專輯讓很多人感動。

至於評審團獎由當時正在後台吃便當的王若琳驚喜奪獎，陳珊妮表示，金曲30有非常多不同類型的作品，她私心非常不希望這獎項從缺，這獎項代表的是評審團主觀覺得需要被鼓勵的，評審覺得王若琳鼓勵了很多創作歌手，她不接受別人給她的標籤，一直做音樂做得很快樂，不見得迎合市場，但她的勇敢與想像力會感動很多創作者，讓這時代有更多元的音樂，因為她的專輯歌曲是英文，無法納入國、台、客語專輯競逐，但是一張非常棒的專輯，這獎項是為鼓勵她與其他堅持做自己音樂的創作人，評審團非常希望能給王若琳鼓勵。至於有人質疑該獎項得主往年多在入圍名單宣布時就公佈，今年這獎項甚至最後不在典禮表定流程中，是否可能引發「不公平」的爭議？陳珊妮笑說：「就是為了公平，所以毫不知情的王若琳才會剛好在後台吃便當啊！」

被問及金曲30評審對於今年獎項的概念標準為何？陳珊妮表示，身為評審團主席，她認為新舊的撞擊是非常重要的，金曲獎非常不一樣的是，必須考慮到文化性與大眾觀感，而台灣流行音樂產業已經在改變，小廠牌、新的樂團也累積出很多歌迷群眾，讓他們的作品被聽到。這屆評審試著在延續華語音樂文化脈絡的同時，也要顧到產業未來性，「我很努力讓中生代、新生代音樂人撞擊與學習，這對整個行業來講是好的事。評審團是提供審美與定義未來趨勢，我們很認真在提供。這產業是這樣推動、流行音樂是這樣前進的」。

(中時 )