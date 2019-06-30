孫盛希以專輯《希遊記》拿下第30屆金曲獎「最佳國語專輯獎」，她30日凌晨開心慶功，特地飛來台灣的爸爸與弟弟也現身一同慶祝，她坦言，「大家來到我的慶功宴，才感覺真的得獎，我上台還怕領錯了。」她透露穿了「有史以來最緊」禮服，典禮前還稍微控制飲食。

孫盛希在台上感謝很多人，詢問當時情況，她笑說：「我感言準備4份，因為怕台上看不到，用了4個字級，分別為8、10、11、12，3份總共12張。」她提及典禮前晚她帶爸爸、弟弟四處逛、看夜景，到家都12點了，她整理完還打字狂背，直到早上5點才睡。至於這次家人為何特地飛過來，她回應，「新人的時候比較害羞、緊張，希望他們不要過來看我演出，但下次金曲獎不知道會是何時，所以這次特別希望他們飛過來，就算沒看到我表演，但他們都很享受。」

身穿火辣禮服，孫盛希表示，她為了典禮稍微控制飲食，肚子跟腰的肉似乎變少，可以穿露肚設計的衣服，她笑喊，「我今天穿的衣服是我有史以來穿得最緊的衣服。」金曲獎頒獎典禮星光熠熠，她透露好幾次跟陳奕迅對到眼睛覺得很夢幻，還在後台走廊上遇見蔡依林，「我們2個帥帥的這樣走，互相恭喜，因為我的這個獎項，本來以為她會得，她也為我高興，她是我的偶像及榜樣。」

(中時 )