「習川會」順利結束，中美將重啟經貿談判，美國不再向中國剩下進口商品徵收額外關稅，中美兩國看似握手言和。而美國表示，蘋果正計畫將新款Mac Pro電腦的生產線從美國轉移到中國，這讓蘋果有機會得到比「將零件運往美國」還要低的運輸成本。。

蘋果公司有多數硬體產品都是由中國組裝生產，包含iPhone、iPad及MacBook等，目前剩Mac Pro為「100%美國製造」，雖然Mac Pro並非蘋果主力產品，但在哪裡生產這款產品的決定意義非常重要。

目前蘋果據傳已委託台灣製造商廣達電腦（Quanta Computer）生產售價6000美元的Mac Pro桌上型電腦，由他們在上海附近的工廠加緊生產。知情人士指出，由於廣達的工廠鄰近蘋果在亞洲的供應商，相比於把組件運往美國，蘋果可以由此降低運輸成本。廣達公司則拒絕對消息作出評論。

(中時電子報)