台灣人旅遊喜好變變變，就如同愛嚐的口味也是千變萬化！近來中南美洲旅遊很夯，連帶也影響到料理！想到古巴，大家第一印象莫過於這個被印在衣服上次數最多的人ㄧ切·格瓦拉！這個受社會主義國家、資源分配制度下有什麼美食呢？其實古巴不只有豪爽的「古巴三明治」，其料理很有「切·格瓦拉」fu！「破布牛肉左炸木薯片」是著名古巴菜，牛肉撕成條狀很像破布般，但口感可是一級棒！

用舌尖暢遊拉美美洲，台北餐廳就能品嚐到！餐廳老闆Camilo念西語系，20歲就自助造訪中南美洲。對異國文化的喜愛，也讓他加深鑽營特色美食研究。Camilo經營的 ABV世界精釀啤酒餐廳其下的【加勒比海餐酒館】近來推出13款新菜色，就洋溢濃濃拉丁風，每道菜色也藏有老闆的旅人故事。

【巴拉圭烤肉盤】，三餐不離牛肉的巴拉圭，與當地同樣大宗食用的德式香腸，佐最獨一無二的玉米糕，固態的湯品謠傳為宮廷御廚於國宴時不小心燒乾了湯所想出來的料理，使用新鮮玉米、麵粉、蛋、洋蔥，與玉米巧達湯的原料相同因此得名。

Camilo來到了秘魯。在秘魯的第二大城阿雷基巴(Arequipa) 是他與【秘魯檸檬漬生魚】的邂逅，使用大量檸檬汁、香料、芫荽、洋蔥絲做鱸魚或鱒魚的醃漬料理，也正是當地人力推的秘魯國菜。阿雷基巴(Arequipa) 擁有漂亮的殖民時代建築，隨意遊走彷如置身皇宮的花園裡，由飯店陽台遠眺，山頭上微微的積雪，伴隨冷冽的空氣、舒適的溫度，剎那間有如蒞臨瑞士一般令人陶醉。

秘魯的的喀喀湖，世界上海拔最高可通航的高山湖泊。

一路向北來到秘魯的的喀喀湖，世界上海拔最高可通航的高山湖泊，這晚入住於湖泊中Amantani小島上當地人的居所，早晨迎面而來的香氣，即是【加勒比海式燉肉湯】的原型。簡單的玉米、紅蘿蔔丁、馬鈴薯熬成湯底，加入隨手可得的肉品呈現多元變化。

新口味【雞肉豆泥卡莎蒂亞】，回到研究所時在美國德州實習的記憶，精通西班牙文的Camilo在很短的時間內即與墨西哥裔同事交好，同事間也不吝嗇與之分享手作餐點。這次推出的卡莎蒂亞為墨西哥當地最基本的口味，雞肉與鹹豆泥的味道似義大利披薩餃的口感，暱稱小起司呼應著傳統文化親暱的表徵。

三訪拉丁美洲時距今日不遠，Camilo再抵達瓜地馬拉舊時首都Antigua，隨意走進的當地餐館遇上了【伊拉洽燉手撕豬】，也是瓜地馬拉最有名的家常料理，將番茄、椒類打成糊與手絲肉類一同燉煮並搭配白飯享用，為貼合精釀啤酒餐廳下酒菜的特色，將玉米餅取代白飯呈現。

身處瓜地馬拉自然無法忽視馬雅遺跡的壯麗，踏上觀景平台俯視整片樹海，呆望著夕陽慢慢沉入雨林中，伴隨著猴子、群鳥叫聲卻得一心中平靜，第七道菜依然是特色菜【瓜地馬拉燉雞鍋】，磨碎的芝麻和南瓜子佐上燉煮雞肉，擠上檸檬後不僅忠實呈現原味更得台灣人喜愛。

因此這一季，將融入更多當地的國菜以及下酒菜，如【古巴破布牛肉左炸木薯片Ropa Vieja】是古巴著名的國菜之一，在西班牙文是「舊衣服」的意思。由於撕成條狀很像舊衣服、破布般的外觀所以得名。秘魯的著名料理【秘魯檸檬漬生魚Ceviche】廣泛的流行於拉丁美洲靠海的各國，幾乎所有國家都用自己的方式演繹這道秘魯料理。

如同2005電影《革命前夕的摩托車日記》，主角切‧格瓦拉越過南美洲，深刻體會社會上不公不義，以及南美各民族的分裂等現象，起生冒險、革命，造就他不平凡的一生！料理也是種革命，如何從傳統到創新，甚至將菜色轉變為適合亞洲人口味！今夏讓我們試著用舌尖品味拉美，嚐嚐不同口味，預見另一種未來！

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(中時電子報)