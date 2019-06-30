週日不平靜！地牛翻身！據中央氣象局報告，今（30日）03：44，台灣東南部海域發生芮氏規模5.7地震，地震深度為44.5公里。

各地最大震度：台東蘭嶼3級，花蓮富里、屏東滿州、雲林古坑、彰化市為2級，台東市、花蓮市和新北市分別為1級。地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。

(中時電子報)

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