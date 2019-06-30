凌晨03：44東南部海域5.7地震 最大震度蘭嶼3級 04:452019/06/30 中時電子報 林宜靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今（30日）03：44，台灣東南部海域發生芮氏規模5.7地震。（圖取自氣象局網頁） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 週日不平靜！地牛翻身！據中央氣象局報告，今（30日）03：44，台灣東南部海域發生芮氏規模5.7地震，地震深度為44.5公里。 各地最大震度：台東蘭嶼3級，花蓮富里、屏東滿州、雲林古坑、彰化市為2級，台東市、花蓮市和新北市分別為1級。地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。 (中時電子報) #地震 #蘭嶼 也許您會感興趣 推薦閱讀 週四飆35°C偶雷雨 熱低壓恐成輕颱 21:562019/06/26 生活 靠「腰」負重：44歲照服員搬出職業病 14:532019/06/27 生活 企業節能媒合會 最高優惠5.7折 04:102019/06/28 地方新聞 生活熱門新聞 房客欠租4個月找無人 房東怒破門後嚇傻了 - 生活 半年2罷工沒在怕！王國材吐這句 小英躺槍 - 生活 協商破局 長榮航空無奈：7月底前航班難恢復 - 生活 團協卡在這3點！長榮罷工未落幕 - 生活 - 工商 長榮薪水真高！官方揭密 網轟：還不滿足 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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