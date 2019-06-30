金曲獎昨晚頒獎，網友議論紛紛，認為今年的頒獎典禮很「政治」，批染綠了，而時代力量立委林昶佐所屬的「閃靈」樂團，今年以《政治Battlefields of Asura》得到「最佳樂團獎」獎，讓林昶佐成為有史以來第一位鑲金的立委，也被酸是不是因為政治正確？

林昶佐發表得獎感言時，除了致詞聲援「反送中」，還感謝中正萬華選區的朋友，不忘為自己的明年立委選戰鋪路。閃靈樂團2003年就曾獲得金曲獎最佳樂團，2012、2014、2015年也曾入圍金曲獎，今年則以《政治》入圍6項獎項，並獲得「最佳樂團獎」。

PTT網民貼文表示，是不是政治正確？馬X，昶佐跑去當立委，然後就得獎了，這樣不是政治正確，什麼叫做政治正確，呵呵呵呵，還中正萬華勒。

韓粉則在臉書社團《韓國瑜鐵粉後援會》酸說：「音樂談政治。」、「政治正確就能得獎！」、「非常綠。」、「看到鬼立委得金曲獎，害我脫口成髒。」、「以前國民黨統治的好好的，費玉清的歌好聽又有教育意義，現在都在亂頒。」、「一個政黨顏色那麼明顯的樂團，也沒有獲大多數人共鳴的樂團，也能得金曲。」、「真的！我看了心裡好不舒服，連一個這麼單純的音樂盛會也不放過，實在可怕。」

(中時電子報)