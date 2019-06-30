行政院長蘇貞昌在臉書宣傳照片秀政績，國民黨草協聯盟發起人李正皓卻喊說，差點沒吐血，他要正式封蘇貞昌為「史上最無敵割稻尾王」！

李正皓在臉書指出，蘇貞昌所列的政績，沒有一個是蘇貞昌任內推動的，幾乎是林全、賴清德的功勞，只是剛好在蘇貞昌任內結案，最扯的是「美國匯率操縱國民名單」的推動根本跟蘇貞昌完全無關，蘇貞昌怎麼有臉把它列在自己的政績上？

李正皓直指，蘇貞昌要割稻尾沒關係，難道不用感謝前任院長包含林全、賴清德的努力嗎？

李正皓酸說，未聽先猜，之後蘇貞昌會硬拗：「他說的不是自己政績，而是民進黨執政的政績，希望大家不要做太多沒必要的聯想。」大家等著看。只是不知道蘇貞昌這樣回應，能不能解釋為何臉書宣傳照片要放這麼大一張蘇的照片？為何臉書上隻字未提林全、賴清德等人的貢獻？大家坐等蘇貞昌回應吧！

網友說：「連神明都敢騙了，還有什麼不敢的。」、「能夠完成才是真的，否則，只起個頭卻沒有結果，那更是令人失望⋯⋯説大話誰都會，真做事才是重點。」也有人認為「不過，難道要找林全和賴清德回來拍廣告嗎？這能看嗎XD。」

(中時電子報)