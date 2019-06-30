2013韓劇《來自星星的你》在亞洲大紅之後，女主角千頌伊在劇中大吃炸雞啤酒，讓人好心動！今年已經邁入第7屆的韓國夏日盛典《大邱炸雞啤酒節》即將登場！7月17日起至7月21日止，為期5天在頭流公園舉辦的炸雞啤酒節，來自世界各國的啤酒廠商、全韓國知名的炸雞品牌將齊聚一堂！

炎炎夏日啜飲一杯清涼的啤酒消暑也暢快！（圖取自活動官網）

《大邱炸雞啤酒節》自2013年首度開辦以來，短短6年間已經發展成為韓國最具代表的慶典之一。炸雞啤酒節為什麼選擇在大邱舉辦呢？因為韓國各大炸雞連鎖品牌的多半是起源於大邱。戰爭過後韓國為了提供給全國國民多樣的肉類，在大邱開始發展了雞肉產業。現在為大家所熟知的橋村炸雞、噹噹炸雞、炸雞派對、金星炸雞等全都是來自大邱。

韓國很多知名炸雞品牌都出自於大邱。（圖取自活動官網）

《大邱炸雞啤酒節》除了美食之外，每晚都有熱鬧的電音派對、Kpop演唱會活動，讓民眾可以同時享受視覺與聽覺的豐盛饗宴。另外主辦單位特別打造了冰涼戲水區、活動遊戲區、草坪野餐區、特色照相區、二手拍市集等，提供給參加民眾豐富的體驗活動。

《大邱炸雞啤酒節》除了美食之外，每晚都有熱鬧的電音派對、Kpop演唱會。（圖取自活動官網）

炎炎夏日啜飲一杯清涼的啤酒好消暑！七月份計畫來到韓國大邱的朋友們，千萬別錯過一年一度的《大邱炸雞啤酒節》，一同品嘗最道地的韓式炸雞、感受超嗨的慶典氣氛！

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(中時電子報)