第30屆金曲獎昨（30日）晚在小巨蛋登場，適逢30年，多位巨星也登場表演，嗨翻全場！這次金曲獎和以前不同的地方，就是觀眾也是表演者，主辦單位提供螢光套環讓觀眾隨著歌舞揮舞！金曲歌王陳奕迅在廣告時間接受DJ SoWhat專訪時表示，希望這個螢光套環能再次使用，惜物愛地球的心讓粉絲很溫馨。

金曲30，這是華語歌壇大盛事！昨晚金曲表演精彩節目一籮筐！主持人LuL妙語如珠，陳奕迅、鄧紫棋、SHE、蔡依林等多位歌壇巨星也連番表演！這次金曲獎，主辦單位為嗨翻氣氛，也提供入場來賓每個螢光套環，套環上有專屬編號，依照電腦，會適時發出不同顏色閃光，配合歌曲表演讓觀眾與演場者互動。

在SHE登台演唱〈17〉和〈美麗新世界〉時，群眾也揮舞變色，讓氣氛嗨到最高點！連Jolin看到也很興奮，接受SoWhat專訪時，也呼籲台下觀眾，當她在台上熱歌競舞時，為她加油打氣。

而擔任金曲開場與最後揭曉頒發最佳國語專輯獎、年度專輯獎這最後兩項大獎的陳奕迅在接受J SoWhat專訪時，也對金曲螢光套環發表看法！Eason希望這個螢光套環能再次使用，讓金曲精神也延續，惜物愛地球的心也讓粉絲感到很溫馨。

不過這個螢光套環上面印有GMC 2019，可能無法如Eason所願，讓日後每屆金曲使用，最後主辦單位也讓手環讓觀眾帶回家當紀念品。不過金曲主辦單位這個「小禮物」，讓觀眾很開心，也讓金曲更加繽紛、更熱鬧！

(中時電子報)