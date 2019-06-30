@中國時報

備受矚目G20習川會，以不升高貿易戰，重啟協商落幕。美國總統川普承諾，不對陸出口產品加徵新的關稅，美企繼續向華為出售零件。大陸則表明願意繼續大規模購買美國農產品。雙方同意就達成貿易協議進行進一步協商。川普在峰會後表示，美中貿易談判已重回正軌。

原本長榮工會會員昨天投票通過同意資方所提的6協商方案，勞資簽訂團體協約後，結束為期10天的罷工，昨因工會到桃園市政府簽團體協約時，勞資雙方對秋後算帳認知不一，在簽約前一刻反悔，協商破局，罷工繼續。勞資雙方預定周二（7月2日）再次協商。

日本首相安倍昨日與俄羅斯總統普丁舉行會談，雙方針對北方領土(俄稱南千島群島）問題各持己見，和平條約的簽署談判難有進展，雙方再度確認，今後將以1956年的《日俄共同宣言》為基礎加速談判。

為爭取年輕世代支持，國民黨總統初選昨舉行第二場國政願景發表會，聚焦青年教育。高雄市長韓國瑜強調，若無法幫下一代奠定良好基礎，是充滿羞恥的；前新北市長朱立倫也以「恥辱」形容台灣的低薪，宣示若當總統不僅要貫徹「加薪三法」，對於賺錢的慣老闆則是不加薪就加稅。前鴻海董事長郭台銘則喊出「所有新生兒從出生到6歲，國家幫你養」。

@旺報

北京觀察「習川會」圓滿落幕，只是這齣看似中美皆大歡喜的結局，對台灣卻是一記「當頭棒喝」。面對北京端農購大禮，美國總統川普明確表態「繼續奉行一中政策」；利益當前，老美立場前後搖擺早有前例可循，蔡政府此時應懂得「趨吉避凶」，而非一味單獨押寶美方，倘若日後中美再度劍拔弩張，台灣才有「明哲保身」的退路。

大阪G20峰會上的習川會傳出喜訊，中美決議重啟經貿磋商，美方表示不再對中國出口產品加徵新關稅，川普還釋出將解除對華為的一些制裁措施。德邦證券研究所宏觀策略團隊負責人陸興元表示，美國對於華為制裁論調減弱，是這次習川會最大突破之一，對金融市場影響的總體基調可偏樂觀一點，尤其對中、美科技股皆有利，上證指數下周重登3000關可期，市場關注焦點將落在中美經貿團隊能否有下一步進展。

就在美國政府極力防堵中國超級電腦廠商之際，有外媒報導美國半導體大廠AMD將超級電腦的尖端關鍵技術，以不正當的手段移轉給包括天津海光等中國的合作夥伴，不過，這個消息立刻被AMD否認，AMD強調，該公司與中國的任何交易，都受到美國有關部門的監管。

習川會後，中美暫停貿易戰並重啟談判，但卻準備在其他問題諸如安全領域繼續較勁，而俄羅斯也準備在旁煽風點火。美國才因大陸購買俄製蘇-35戰機及S-400防空飛彈系統，制裁解放軍中國裝備發展部。現俄羅斯又建議大陸，再增購最新型蘇-35戰鬥機，並希望大陸做出回應。

@工商時報

G20習川會傳出捷報，將重啟貿易談判，美國不加徵3,250億美元新關稅，投資專家一致看好賣過頭的外資，將啟動另一波搶補行情。包括台塑、台達電等15檔外資提前為第三季投資卡位布局，可望在下半年一開始，扮演台股「利空出盡」上漲行情的先鋒部隊。

桃園市空服員職業工會29日經投票決定，接受與長榮資方的六大協商方案，外界原本期待，延續了十天的空服員罷工事件可以落幕，未料晚間簽署團體協約協商時，卻因勞資未達共識，致協商破局。工會隨後發表聲明繼續罷工。

受投資人寄望習川會為中美貿易僵局解套，聯準會（Fed）壓力測試結果報喜，加上通膨數據強化Fed 7月降息的正當性等利多因素帶動，28日美股三大指數全面收漲。道瓊指數還繳出80年來最佳6月單月漲幅，標普指數的6月表現也是60餘年來之最。

眾所矚目的「習川會」在G20峰會登場，美國隨即宣布，不會對中國進口美國產品課徵新關稅，換言之，全球電子業界相當擔心的第四波關稅，暫不實施。但品牌大廠經過長期的震撼教育，為避免國際經貿情勢說變就變，包括Google、任天堂、索尼、微軟、蘋果在內的國際廠商，持續要求代工廠預做準備，繼續進行越南為主的東南亞地區的備案規畫。

(中時電子報)