大聯盟首場歐洲例行賽在英國倫敦球場舉行。（美聯社）

大聯盟到歐陸拓荒的例行賽首戰，就由洋基和紅襪繳出史詩般的對決。兩隊在英國王室成員與近6萬倫敦觀眾面前鏖戰4小時42分，其中首局就打了將近1小時，總計37支安打(6支全壘打)，雙方先發投手都撐不滿1局，最終洋基以17-13擊敗紅襪。

紅襪投手波塞洛(Rick Porcello)開場就被攻佔一二壘，然後被渥特(Luke Voit)擊出長打，桑契斯(Gary Sanchez)跑回第1分。接著洋基又連續長打再下3分，希克斯(Aaron Hicks)敲出歷史性的倫敦首轟，6比0！波塞洛撐不住了，總計0.1局失6分，但他不是敗投，比賽還很長呢。

首局下半，洋基投手田中將大同樣陷入苦戰，挨了狄弗斯(Rafael Devers)長打掉分之後，竟一路保送到無人出局滿壘。教練覺得換投尚早，沒想到田中已經不行了，他奮力解決兩人卻也被跑回兩分，最後菜鳥查維茲(Michael Chavis)補上致命3分炮，6比6！田中退場，0.2局失6分。

洋基賈登納(Brett Gardner)第3局追加了兩分彈，第4局又再開大局灌進6分，包括「法官」賈吉(Aaron Judge)收尾的兩分炮。第5局洋基一陣亂棒打回3分，至此竟以17比6大幅領先。最慘的是紅襪投手蕭文(Mike Shawaryn)，他在這波攻勢裡被打了8分。

紅襪畢竟不會輕易認輸，小布萊德利(Jackie Bradley Jr.)以陽春炮帶頭逆襲，紅襪在第7局開啟全場最後一波攻勢。這局依舊打得日月無光，查維茲單場第2轟，紅襪打線打了一整輪，開局被三振的帥哥馬丁尼茲(J.D. Martinez)輪回敲了長打，將比數追到13比17！

洋基派出最厲害的中繼投手歐塔維諾(Adam Ottavino)才止住失血，9局下半由查普曼(Aroldis Chapman)三上三下守住勝利。這場比賽跟明星賽一樣，雙方共出動16名投手，讓大家都去蹭一蹭倫敦球場的紅土，最後洋基格林(Chad Green)撿到勝投，他是這場投最久而沒有失分的人(兩局)。

這場仗打得天慘慘而無色，大聯盟前次有這麼誇張的第一局是在1989年6月藍鳥對運動家，距今整整30年了，倫敦球迷真是有眼福。不過這只是第一場，基襪24小時之內還要再打一場(台北時間2200)，衛冕軍紅襪仍有機會討回顏面。

(中時電子報)