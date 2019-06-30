國民黨的總統黨內初選第二場政見發表會29日在台中福華飯店登場，5位候選人聚焦青年、社會、文化、教育等議題。前民進黨立委林濁水聽完後質疑韓國瑜在青年議題上的論述。對此，有網友回文怒轟林「你的政治立場已經弱化你的理解力了！」，但也有網友持不同意見。

韓國瑜昨表示，年輕時出社會後，薪水雖低，但知道未來會更好，且上一代打下很好的基礎，讓自己什麼都不怕。然而，現在就像南韓年輕人喊出五拋，「拋棄愛情、拋棄婚姻、拋棄雙親、拋棄房子、拋棄希望」，聽起很沉重，但台灣年輕人也面臨類似問題，低薪困境，買房子難，物價高，人才外流，台灣大學畢業生和新加坡、南韓比起來，沒有任何優勢。韓質疑台灣變成這樣，「我們對得起下一代嗎？如果無法幫下一代打好基礎的話，會很羞愧」。

對於韓國瑜昨天的言論，林濁水在臉書發文指出，韓國瑜的意思是韓國因為超過台灣所以年輕人可以很厲害的喊五拋？而落後的台灣也要趕上去，年輕人才可以和韓國一様趕上喊五拋的新風潮？

對此，有網友轟林「你的政治立場已經弱化你的理解力了！人家韓的意思是不希望台灣再沉淪下去，年輕人的憂慮，就會跟南韓的年輕人一樣啦！」、「大師的策略就是把他打成一個笨蛋，這已經被大家看破手腳了喔」。但也有網友認為「對這段話正確的理解是：比台灣處境尚好的南韓年輕人都喊出「五拋」，由此可以理解台灣的年輕人對蔡總統執政更是如何的絕望」。

(中時電子報)