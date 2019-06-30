醒吾科技大學表演藝術系啦啦隊同學現場參與演出。

時報金犢獎二十八年來堅持仍以策略單命題做為創作比賽，有別於其他學生比賽的獎項，主要也希望學生能在創作過程中掌握企業想法，了解每個企業文化從中學習更多，而不是只為了競賽而競賽，並培訓自己未來工作實力。今年總計16個策略單中，唯一學校命題之策略單為醒吾科技大學。

醒吾科技大學表演藝術系啦啦隊同學現場參與演出

本年度以「醒吾科技大學形象廣告」做為命題，希望透過學生的角度來創作更貼進年輕學生的想法，提供學校形象的廣告創意。今年頒奬典中邀請了副校長陳義文出席擔任頒奬人，現場也邀請了醒吾科技大學表演藝術系啦啦隊同學現場參與演出，該隊參加中華民國大專校院107學年度啦啦隊錦標賽，榮獲「啦啦舞嘻哈團體組」冠軍，現場年輕活力四射，表演精彩度第一。

今年該題策略單由台灣學生獨得銀犢奬、銅犢奬。可謂因近水樓台，較了解醒吾科技大學的訴求，而獲得總決審評審們的青睞。今年這二個得獎者皆由佛光大學產品與媒體設計學系囊括這二個獎項，可謂雙喜臨門!

銀犢奬作品: 請原諒我的不完美，以三張平面設計稿表現因為不完美，需要透過學習而取得需要人才，同學創作理念以物品代表人，用第一人稱的方式去敘述，每個人都有自己的不完美之處，而我們總是追求著別人眼中的完美，羨慕著他人的完美，但透過在醒吾學習，終將會找到自己的長處。

銀犢獎/3-1請原諒我的不完美 創作團隊:范姜沛妤/黃舒亭/游紫嫺/姜沛妤/許庭維/林祐萱 指導老師: 羅光志。

銀犢獎/3-2請原諒我的不完美 創作團隊:范姜沛妤/黃舒亭/游紫嫺/姜沛妤/許庭維/林祐萱 指導老師: 羅光志。

銀犢獎/3-3請原諒我的不完美 創作團隊:范姜沛妤/黃舒亭/游紫嫺/姜沛妤/許庭維/林祐萱 指導老師: 羅光志。

銅犢奬作品:還找不到對的方法嗎?這支以影片方式做表現，同學創作以: 用各種無厘頭的方式去呈現做一件事情但是用錯方法的樣子。在現實生活中，常常會用不對的方式去做，如此結果是再怎麼努力也無法達到目的。透過這樣的概念去呈現要到醒吾科大學習找到對的學校，就事半功倍了。

銅犢獎/3-1還找不到對的方法嗎? 創作團隊: 鄭鈺陵 梁睿珊 楊濬璟 曾美欣 莊欣儒指導老師: 羅光志，影片連結: https://youtu.be/Pd-u4yvIafk

銅犢獎/3-2還找不到對的方法嗎? 創作團隊: 鄭鈺陵 梁睿珊 楊濬璟 曾美欣 莊欣儒指導老師: 羅光志、影片連結: https://youtu.be/3kGIO9irB7M

銅犢獎/3-3還找不到對的方法嗎? 創作團隊: 鄭鈺陵 梁睿珊 楊濬璟 曾美欣 莊欣儒指導老師: 羅光志、影片連結: https://youtu.be/c-vs1QEyA0c

(中時電子報)