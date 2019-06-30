圖為熱低壓動向。(翻攝自 JTWC)

今天白天各地炎熱，午後對流活躍，有局部陣雨或雷雨，全台高溫35、36度左右。氣象局表示，台灣東南方海面上有熱帶性低氣壓發展，有機會成颱、影響台灣。周二南方的低壓帶形成，挾帶熱低壓水氣，帶給中南部、台東局部大雨。天氣專家吳德榮指出，周三至周六(3~6日)西南風帶來大量水氣，全台易有劇烈降雨。

氣象局預報員劉沛滕表示，目前熱帶性低氣壓位在台灣東南方，距離鵝鑾鼻1200公里左右，正往台灣東部海面、巴士海峽前進，預測周一深夜至周二白天最接近台灣。現在的環境有利熱帶性低氣壓的對流發展，有變颱風的可能，若成颱將成為今年第4號颱風「木恩Mun」，但熱低壓的動向顯示它會減弱，其水氣會併入下禮拜二的低壓帶中，給中南部、台東帶來局部大雨，這兩天正在密切觀察中。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」指出，最新模式顯示，周三至周六(6日)大氣環境轉為西南風，挾帶南海輸送而來的豐沛水氣，這段時間台灣容易有劇烈降雨，尤其在迎風面的西南部，受影響更大。

(中時電子報)