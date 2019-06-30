有網友分享Kolas文章批「有這樣的拜日族來當中華民國政府高官，真是恥辱。」(榮民反污衊之聲)

對於Kolas表示「我們不是中華民族、我們不是炎黃子孫、我們不是少數民族；我們沒有九二共識、我們沒有一個中國、我們沒有一國兩制。」有些網友並不認同。(榮民反污衊之聲)

原民立委高金素梅赴北京，28日出席座談會與陸達成5倡議。行政院發言人Kolas Yotaka在臉書發表「三不是三沒有」，認為高金素梅不能代表她與台灣原住民，「三不是」為:不是「中華民族」；不是「炎黃子孫」；不是「少數民族」。有網友分享Kolas文章批「有這樣的拜日族來當中華民國政府高官，真是恥辱。」

「兩岸關系與民族復興座談會」28日上午在北京舉行。國台辦主任劉結一、台灣立委，兩岸和平發展論壇榮譽顧問高金素梅，與兩岸各界人士100餘人出席。高金素梅與大陸達成的5項倡議分別為「堅持九二共識」、「加強民族團結友愛」、「深化兩岸融合發展」、「弘揚中華傳統文化」、「擴大兩岸基層交流」。

行政院發言人Kolas Yotaka在臉書發表「三不是三沒有」批高金素梅，她說「我是Kolas Yotaka，高金素梅委員不代表我，也不代表大部分的台灣原住民族。我們台灣原住民族不用走到那種極端，我們是我們自己。我們是台灣原來的主人，這也是為何在1994、1997年修憲時，即便以漢人為主的國民大會，都同意修改中華民國憲法增修條文稱我們為『原住民族』。」

Kolas Yotaka表示，因為我們是台灣原來的主人，我們是我們自己。我們不是「中華民族」；我們不是「炎黃子孫」；我們不是「少數民族」。我們沒有「九二共識」；我們沒有「一個中國」；我們沒有「一國兩制」。

Kolas Yotaka說，「我尊重這個訪問團個人的國家認同，但他們不代表我們。我們是我們自己，我們是台灣原住民族，是台灣這塊土地原來的主人。」

對於Kolas表示「我們不是中華民族、我們不是炎黃子孫、我們不是少數民族；我們沒有九二共識、我們沒有一個中國、我們沒有一國兩制。」有網友轉貼新聞到「榮民反污衊之聲」並說，「有這樣的拜日族來當中華民國政府高官，真是恥辱。」

其他人留言「酒喝多了嗎？」、「那妳是什麼東西？」、「誰要代表妳啊，妳有經過民意考驗嗎，高金委員有。完勝妳~~」、「她更不能代表我」、「 所言的（我們）為何物？這個（我們）再不讓它下台，大家都是石頭蹦出來的了！」、「冥進黨也不能代表我，你也不能代表我。。我們是屬於中華民族的人。。」、「滾去日本的啦！去當日本高官呀啦！」

但也有人幫Kolas說話，認為「她說的沒錯阿!她是高山哪一族，抱歉，我真的忘記了.她本就不是炎黃子孫一系.還是尊重人家言論，這言論是有考據的.她代表他自己發言OK的啦!至於政治性的國家意識，這本人無法代表回答.至於我是炎黃子孫，就現狀而言我欣賞也喜歡92共識.至於一國兩制，其實我也不太喜歡」。

(中時電子報)