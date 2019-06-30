在溫網之前的伊斯特本賽事奪冠，增添雙詹的信心。(劉雪貞提供)

年度第三場網球四大滿貫賽的溫布頓草地錦標賽明天展開會內賽激戰，台北時間今天凌晨姐妹檔詹詠然、詹皓晴在英國伊斯特本網球賽女雙2：6、6：3、10：6逆轉奪冠，為溫網打出一個好彩頭。

詹家姐妹在這場決賽對上比利時佛莉普金絲（Kirsten Flipkens）/美國瑪泰珂桑德絲（Bethanie Mattek-Sands），首盤因為一度連掉4局讓出，此盤詹詠然/詹皓晴重新振作，兩度破發對手，總算扳回一城，進入決勝搶十局，前12分兩方人馬都保住發球分，6：6平手後雙詹連下4分，也收下比賽勝利。

這是詹詠然/詹皓晴本季搭檔第3座冠軍，跟台灣女網一姐謝淑薇一樣，本季三冠到手，賽後詹皓晴透過臉書粉專表示：「伊斯特本賽冠軍！好開心！期待溫布頓的到來！」

溫布頓官方已經公布賽程，詹詠然/詹皓晴女雙第一輪要對上英國組合達特（Harriet Dart）/鄧恩（Katy Dunne），比賽時間預計是周三；謝淑薇則是女單、女雙都出擊，女單第一輪要挑戰前年法網女單冠軍、去年溫網女單四強的拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），女雙則和捷克史崔可娃（Barbora Strycova）繼續搭檔，高居大會第3種子，不過史崔可娃最近傳傷情，不確定是否影響溫網，兩人第一輪瑞士可諾爾（Xenia Knoll）/德國巴瑟兒（Mona Barthel）。

(中時電子報)