長榮罷工事件持續延燒，原以為在勞方的讓步之下，能結束罷工，但昨日勞資協商再度破局。有名資深記者在臉書社團《一起陪長榮空服罷工》上向罷工中的空服員建議，「做好丟掉飯碗的心理建設，才有機會成功」。

資深記者曾建華認為，這次的罷工行動，若是空服員想保住基本的人格尊嚴，那麼就必須先做好「絕不回長榮」的心理準備，進一步升級罷工的調子，以「魚死網破」的心態，讓資方真正重傷。另外，想保住飯碗的空服員就放棄回去上班，但不會有好果子吃，因為長榮資方必會對這批「投降派」極盡羞辱之能事，最終還是會被整走。

曾建華更分享了自身與長榮相關的故事，他表示，過去就曾被總裁當面邀請出任集團某基金會的執行長，最後婉拒了，因為他明白，「去了就是當奴才」，不去才是朋友。

另外，曾建華補充，如果資方協商人員確實有在會中強調「若繼續罷工，不能保證18人會不會有事」，他則建議，「那就繼續在那坐著吧（罷工），這張（方案）就沒有了，以後也不會再有」。

(中時電子報)