北京市28日正式發布《關於北京市提前實施國六機動車排放標準的通告》，宣告北京市將實施「國六」b排放標準，實施範圍為在京銷售新車和首次申領牌照的機動車。

據新華網報導引述該通告規定，自2019年7月1日起，北京的重型燃氣車以及公交、環衛重型柴油車執行國六b排放標準；並自2020年1月1日起，輕型汽油車和重型柴油車也需執行國六b排放標準。

(旺報 )