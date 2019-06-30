7月啟動 北京實施「國六」機動車排放標準 11:442019/06/30 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北京市28日正式發布《關於北京市提前實施國六機動車排放標準的通告》，宣告北京市將實施「國六」b排放標準，實施範圍為在京銷售新車和首次申領牌照的機動車。 據新華網報導引述該通告規定，自2019年7月1日起，北京的重型燃氣車以及公交、環衛重型柴油車執行國六b排放標準；並自2020年1月1日起，輕型汽油車和重型柴油車也需執行國六b排放標準。 (旺報 ) #標準 #排放 #北京市 #重型 #機動車 也許您會感興趣 推薦閱讀 《金融》房貸遲繳計收標準亂，金管會出手整頓 07:442019/06/26 財經 鍋爐汙染管制標準提高 南市環保局籲業者改善 17:592019/06/26 生活 康美斯推ECH-A環保節能重油設備 04:102019/06/27 產業特刊 冷暴力對尪佩甄婚姻險爆危機 04:102019/06/27 娛樂新聞 雙子星案遭駁 黃國昌籲同標準查陽信銀行案 11:272019/06/27 政治 小三通雙重標準：綠縣市就叫好 藍縣市批騙局 15:592019/06/27 政治 南海重炮回擊雙子星 經部稱高標嚴審 22:222019/06/27 財經 大學招生業務增 學者笑找AI當面試官 02:022019/06/29 生活新聞 G20共識 2050年海洋塑料垃圾零排放 11:192019/06/29 財經 雙北公車分段收費 遭疑標準不一 04:102019/06/30 地方新聞 兩岸熱門新聞 俄煽風美制裁陸 再推銷蘇-35 - 日報 習川各取所需上演大和解 台灣問題美退縮！川普尊一中 台押寶美陷險境 - 焦點新聞 - 旺報 7月啟動 北京實施「國六」機動車排放標準 - 兩岸 - 旺報 青海省發現世界瀕危珍禽黑鸛築巢育子 - 兩岸 - 旺報 任正非將從全球招募天才少年 - 兩岸要聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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