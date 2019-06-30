民進黨主席卓榮泰日前表示，支持香港民眾爭取更多民主自由和政治權利，也呼籲國際社會共同聲援；7月1日香港人民將再度走上街頭，請相關部門研議擴大聲援香港的作法。對此，前國民黨立委孫大千指出，民進黨準備要擴大聲援香港「反送中」運動，但是誰要來聲援台灣因為選舉而被犧牲掉的「公投制度」？

民進黨日前邀請成大政治系教授梁文韜以「香港陷中悲歌」為題進行專案報告，民進黨主席卓榮泰在會中裁示指出，民主得來不易，必須持續捍衛，他呼籲國際社會共同聲援，讓中國正視香港人民追求普世價值的基本人權。對於7月1日香港人民將再度走上街頭，卓榮泰也表示，請相關部門研議擴大聲援香港的作法。

對此，孫大千在臉書發文指出，對香港人民來說，「反送中」運動是一件天大地大的議題，可是對台灣人民來說，「公投制度」才是真正體現民主價值的一個重要權力。他說民進黨一方面無情的謀殺公投制度，另外一面又去裝好人聲援香港的民主運動，「不會覺得很虛偽無恥嗎？」

「今日小英和今日林鄭，究竟有什麼不一樣？」孫大千認為，真的沒必要假惺惺地在那裡「五十步罵百步」。民進黨表面上在聲援香港的民主運動，其實心中所盤算的，只是想藉著香港的「反送中」運動，再一次的點燃國內的反中情緒，眼中所看的，還是自己的選票吧？

(中時電子報)