嘉義市美源街110巷一處鐵皮屋民宅今天上午8時30分許失火，消防局派遣15車45人前往救災，8時37火勢控制，8時44熄滅火勢，但進入火場搶救時卻於2樓房間床上發現2名分別是6歲及10歲的女童，當場被燒死，疑似屋主不在，案情正由警方調查中。

(中時 )