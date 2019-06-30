嘉義市鐵皮屋失火 2女童命喪火窟 09:182019/06/30 中時 廖素慧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 嘉義市鐵皮屋失火，2名女童燒死。（廖素慧翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市美源街110巷一處鐵皮屋民宅今天上午8時30分許失火，消防局派遣15車45人前往救災，8時37火勢控制，8時44熄滅火勢，但進入火場搶救時卻於2樓房間床上發現2名分別是6歲及10歲的女童，當場被燒死，疑似屋主不在，案情正由警方調查中。 (中時 ) #女童 #火勢 #嘉義市 #鐵皮屋 #樓房 也許您會感興趣 推薦閱讀 嘉義市獲捐贈2部救護車 添救命利器 18:312019/06/26 社會 嘉義市精選百大品牌拚經濟 用VR報你知 18:572019/06/26 生活 科技結合觀光 打造旅行玩嘉 04:102019/06/27 地方新聞 變態同居人性侵弱智少女 假釋犯遭重判9年 14:382019/06/27 社會 嘉義市啟動餐飲評核 為美食把關 16:112019/06/27 生活 五股工廠大火！燒毀2間鐵皮屋 15:562019/06/28 社會 嘉義市經國新城「白川書苑」啟用 社區共享書式生活 16:402019/06/28 生活 嘉義市新住民「一站式」服務 洽公單一窗口化更便利 18:202019/06/28 生活 嘉義市國小教師甄試 錄取率7％ 12:092019/06/29 生活 嘉義市萬歲趴 不老青春活力旺旺 19:382019/06/29 生活 社會熱門新聞 迷昏女總裁又恐嚇輪姦 惡男重判8年7月 - 社會 - 中時 粗心產婦抱兒逛夜市 一不留神5天大男嬰竟人間蒸發 - 社會 - 中時 新婚人夫想嚐鮮 嫩妻卻穿牛仔褲睡覺拒行房 - 社會 喝酒、脫褲2選1！女友在旁 渣男仍硬上閨蜜 - 社會 7月1日酒駕新制上路 中警連3日大執法 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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