梅根(中)擁抱紅襪隊外野手貝茲。（美聯社）

洋基紅襪遠赴英國倫敦大戰，皇室成員薩塞克斯公爵、也就是哈利王子與梅根夫婦賽前特地前往拜訪。梅根原本是美國人，看到來自家鄉的球員備感親切。洋基和紅襪各送給她一件寶寶尺寸的球衣，給她的兒子Archie穿，還有一支小球棒，希望他長大之後也是個棒球迷。

洋基致贈小球衣給薩塞克斯公爵的新生兒。（美聯社）

紅襪致贈的小球衣和紅球棒。（美聯社）

這是梅根在產後罕見出席公開場合，她還特別找上紅襪外野手貝茲(Mookie Betts)，兩人互相擁抱。跟皇室成員擁抱？哈利王子去年打破規矩擁抱一個成年女子，就讓她感動地泣不成聲。原來貝茲的來頭不小，他跟梅根有血緣關係，兩人150年在美國阿拉巴馬州擁有共同祖先。梅根一直就想見見貝茲，貝茲說：「這很酷，不知道她有沒有看棒球。」

哈利王子似乎比較中意條紋球衣，對洋基笑說：「你們的禮物比隔壁的更好。」紅襪冠軍教頭柯拉( Alex Cora)在皇室前張口結舌十分緊張，洋基總教練波恩(Aaron Boone)則泰然自若，由此可見兩人性格的差異。兩隊在皇室面前都不想漏氣，首戰打得驚天動地，燒光了牛棚投手，最後洋基17比13獲勝。

薩塞克斯公爵(哈利王子)與妻子梅根觀看洋基與紅襪比賽。（美聯社）

(中時電子報)