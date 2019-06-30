「師師有兩種，公私大不同。」國內私校現有7萬多個專任及兼任老師，負責教育122萬個學生，但他們的待遇卻遠不如公校，全國私立學校產業工會發起「705為私校點燈活動」，在7月5日當天，為全國366所私校點燈祈福，也為私校教師爭取合理權益。

全國私校工會理事長尤榮輝說，高中職學生有4成6、大專生有7成是讀私校，私校也有3.5萬個專任教師及3.5萬個兼任教師，但政府長久以來「重公輕私」，漠視私校教育，大部份私大被社會評價為次等學校，私校學生得到的資源遠不如公立大學生。

尤榮輝指出，現在幾乎所有的法令制度都優先照顧公校教師，私校老師的待遇只能「比照公校」，或者「各校自訂」。私校老師一樣為國家作育英才，甚至付出更多心力，但只能得到次等的待遇。

「少子化問題嚴重，私校老師隨時面臨被解聘或資遣，現在人心惶惶。」尤榮輝說，不少私校為了節省成本，開始以各種方式霸凌老師、逼退老師，老師在教育現場失去尊嚴，工作環境越來越糟，教育品質每況愈下。

尤榮輝指出，私校老師的前途一片黯淡，因此他發起「705為私校點燈」 活動，號召所有私校老師7月5日上午11時在教育部前集結，用蠟燭點亮每一所私校，呼籲政府藉由政策引導，讓私校辦得更好，也要求法令必須給私校老師公平待遇。

全國私校工會提出十二項訴求：一、私立高中職授課基本鐘點與公校一致；二、改善大學升學制度；三、終止大學教師評鑑亂象；四、保障大學「專案教師」工作權；五、私校教職員納入勞基法保障；六、公勞保年資合併計算。

七、資遣比照勞基法制度；八、修改教師法、教師待遇條例、大學法；九、終止私校廉價辦學；十、接管不良私校董事會；十一、教育部設立「私校司」；十二、私立高中職學雜費比照台北市自訂。

教育部回應，全國私校工會提出的訴求太多、太廣，他們現在無法給承諾，將召集高教司、技職司、國教署及人事處等單位開會後，再向外界說明。

(中時 )