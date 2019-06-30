看來肯巴沃克離開黃蜂的心意已定！《The Athletic》記者查拉尼亞30日報導，肯巴沃克決定將在自由市場開放後，就跟「綠衫軍」塞爾提克簽下4年1.41億美元，也就是台幣44億頂薪合約，甚至已經提前通知黃蜂高層這個決定。

查拉尼亞隨後更補充，黃蜂根本毫無誠意續留肯巴沃克，因為原本他可以簽下5年2.21億美元頂薪合約，黃蜂卻始終只肯給出遠低於5年1.9億美元合約，擺明不尊重沃克，才讓雙方談判越來越僵，問題恐怕就是出在黃蜂老闆喬丹身上。

雖是黃蜂招牌球星，生涯前8季也都在黃蜂打球，可惜肯巴沃克逐漸對於黃蜂高層喪失信心，也在上季結束後表達過離開念頭，如今隨著黃蜂老闆喬丹放棄繼續跟沃克談判，沃克離開黃蜂跳槽塞爾提克，已經是他目前唯一的選擇。

肯巴沃克預計加盟塞爾提克取代原本厄文的地位，至於他離開黃蜂後的主控空缺，根據「爆料天王」沃納洛斯基爆料，黃蜂目前鎖定鵜鶘培頓、七六人麥克康奈、活塞伊斯梅爾史密斯、尼克穆迪埃等控衛，期望可以找到合適人選。

(中時電子報)