基督教救助協會在全台各地成立「1919陪讀班」，今年有4名來自偏鄉陪讀班的畢業生，分別勇奪縣(市)長獎，他們是來自屏東瓦酪露1919陪讀班的小恩、台東愛國蒲1919陪讀班的小祈、花蓮美崙神召1919陪讀班的小彥，及台南平安堂1919陪讀班的小凡。

為了不讓弱勢家庭的孩子輸在人生的起跑線上，基督教救助協會「1919陪讀計畫」自2004年起，在全台各地成立1919陪讀班，提供弱勢家庭孩子免費課輔、品格教育、才藝課程、營養晚餐，15年來總計已資助4萬多人次。

住在屏東馬兒部落的小恩，小一時就來到瓦酪露1919陪讀班。小恩從小父母過世，和阿嬤住在鐵皮屋裡，嬤孫倆就只靠老人年金過活。每天小恩都會來陪讀班做功課、吃晚飯，老師還會幫她打包飯菜，讓她帶回去給阿嬤吃。

從小看著小恩長大的柯水靈老師，就像媽媽一樣地照顧她。「每次我幫女兒買衣服時，都會幫小恩也買一件，但這孩子自尊心很強，不能白白送她，總要找些名目，她才肯收。」

柯水靈老師也會幫小恩申請獎學金，讓她可以付校車費。她一直很心疼小恩的懂事，但也擔心她的未來。「至少她還有我們，陪讀班就像是她的避風港，無論發生什麼事，她都可以進來避風躲雨。」

住在台東的小祈，爸爸是軍人，假日才能回家一趟，媽媽來自菲律賓。媽媽中文不好，無法教小祈功課，有時她還得幫媽媽翻譯。當知道有愛國蒲1919陪讀班後，媽媽就把還在唸幼兒園中班的小祈送了來。

多年下來，在陪讀班老師陪伴下，小祈養成了自動自發的讀書習慣，自我要求很高。孫聆聆老師說：「每次只要考試，小祈甚至早上4點就起來唸書。」小祈的數學、英文和音樂都很強，小三時開始代表學校比賽，獲獎無數，也常隨陪讀班前往養老院中表演。

花蓮美崙神召1919陪讀班的小彥來自單親家庭。大姊身心障礙，平常要送去教養院，但只要一回到家中，小彥就要幫忙照顧姊姊。難能可貴的是，小彥的學業一直都名列前茅。

台南平安堂1919陪讀班國三畢業生小凡，今年就獲得台南市市長勵志獎。小凡在艱困的環境中成長，但平常熱心服務，今年還負責畢業典禮的會場布置，學校因此頒給小凡市長勵志獎。

(中時 )