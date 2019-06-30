台中市政府為發展綠色能源興建外埔綠能生態園區，推動生廚餘發電技術，配合第一階段運轉處理量，自7月1日起；優先針對大甲、大安、外埔、后里、豐原、潭子、大雅及神岡等八區啟動生廚餘回收作業，歡迎民眾利用「綠圓寶」回收桶收集生廚餘，並交由清潔隊垃圾車沿街收運，為環保盡一份心力。

環保局長吳志超說，市府將閒置已久的外埔堆肥廠轉型再生，並興建為外埔綠能生態園區，打造全國首座生質能源發電廠，藉由生廚餘厭氧發酵技術，為台中開創循環經濟。為方便市民收集生廚餘，環保局委外設計專用回收桶「綠圓寶」，免費發送全市97萬家戶，鼓勵民眾踴躍使用，讓生廚餘「物盡其用」，將垃圾變黃金。

吳志超指出，配合綠能生態園區第一階段生廚餘日處理量約25公噸，7月1日起，將優先針對大甲、大安、外埔、后里、豐原、潭子、大雅及神岡等8區啟動生廚餘回收作業。

一般家戶、小吃店及未達60戶的社區大樓，可將生廚餘交由沿街垃圾車回收，垃圾車後方將設置兩只不同顏色的廚餘回收桶及標示牌，分別回收生廚餘和熟廚餘，歡迎市民多加使用「綠圓寶」回收桶，事先將生廚餘與熟廚餘分開收集，並交由清潔隊回收。

若是60戶以上的社區大樓，則可向各區清潔隊申請設置生廚餘綠色回收桶，並由專車收運；考量現階段生態園區處理量仍有限，各市場、機關、學校、團體暫不開放申請設置回收桶或專車回收，請民眾仍交由沿街垃圾車回收即可。

環保局提醒，生廚餘指未經烹煮或料理前所挑剩的菜葉、菜心、果皮、果肉、咖啡渣、茶葉渣等；勿將蛋殼、硬果核(芒果籽、酪梨籽等)、硬果殼(椰子殼、榴槤殼等)、長纖維(筍殼、甘蔗皮、玉米殼等)、花材，以及塑膠繩袋、橡皮筋、稻稈等雜質丟入生廚餘回收桶中。

(中時 )