首屆台中購物節將於7月10日至8月18日登場，期間只要到台中消費滿500元，並上網登錄發票，就能抽千萬豪宅、百萬名車等大獎。為吸引民眾參與，台中市政府交通局與北中南公車業者合作，於公車車體張貼廣告，也在公車候車亭、公車內LED跑馬燈、各公車業者場站及網站發布活動訊息，邀請各地民眾到台中消費。

交通局長葉昭甫表示，台中購物節宣傳活動，不僅台中公車業者積極參與，台北、高雄公車業者也一同響應，在公車車體張貼主視覺廣告並於候車亭LED資訊顯示看板協助宣傳，吸引民眾到台中購物。感謝高雄市政府及台北市政府全力配合宣傳，讓民眾瞭解活動資訊，促進台中經濟發展。

購物節期間，只要到台中購物累計滿500元並上網登錄發票，就有機會抽中千萬精品豪宅、汽車、總統套房住宿等大獎，搭配台中市公車10公里免費政策，讓民眾可以開心搭公車，快樂好SHOPPING。

(中時 )