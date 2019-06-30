發文網友痛罵「前朝這樣的工程是要害死誰？這不包含在5000天坑之一，管子下是空的，管子下是空的，管子下是空的，很重要要說三次!」很多網友看到圖後，痛罵前朝「喪盡天良會有報應」。(李四川後援會)

發文網友痛罵「前朝這樣的工程是要害死誰？這不包含在5000天坑之一，管子下是空的，管子下是空的，管子下是空的，很重要要說三次!」很多網友看到圖後，痛罵前朝「喪盡天良會有報應」。(李四川後援會)

去年「823泡戰」後，高雄出現五千天坑，讓網友十分驚詫，高雄人竟然能容忍這種路況多年。有網友在「李四川後援會」PO出一張圖，馬路出現坑洞他通報高雄鳳山區議員鍾易仲，市府養工處立刻開挖，發現薄薄的馬路底下是管線。發文網友痛罵「前朝這樣的工程是要害死誰？這不包含在5000天坑之一，管子下是空的，管子下是空的，管子下是空的，很重要要說三次!」很多網友看到圖後，痛罵前朝「喪盡天良會有報應」。

陳菊市長時期的高雄市文化局長尹立最近站出來響應「罷免韓國瑜市長」活動，韓國瑜上任後努力消滅5千天坑，鋪路也有酸民批韓「可悲，只會鋪路」。

但昨天深夜有網友在「李四川後援會」po圖，並表示「發現一個凹洞立馬通報鍾易仲議員，馬上養工處勘查開挖，😱😱😱😱😱，前朝這樣的工程是要害死誰？這不包含在5000天坑之一，管子下是空的，管子下是空的，管子下是空的，很重要要說三次。」

網友們看到圖後立刻炸鍋了，紛紛痛罵前朝「會有報應的！！！」、「絕對有報應」、「法律在那?」、「是掏空？！還是沙土量根本填不足？！錢到哪裡去了？！做成這樣還可以負債？！錢到底去了哪裡？？填不滿的路 卻填了誰的口袋？？」、「這樣的工程施做者貪污者點交者官員真的該下地獄」、「陳的前市府團隊真是造孽!」、「做工程真沒良心」、「 民進黨愛台灣的傑」、「台灣地基都被民進黨掏空了」、「雖然不應該分藍綠..可是這應該才是民進黨想要的高雄吧！可悲....」

原po解釋這張圖片拍攝地點在鳳山五甲龍成路五甲二路口，目前已經填補完成，網友回應「我們這也是，兩天就補好了！ ！」原po說「是的，會灌水泥隔天補柏油」網友也稱讚韓市府團隊「而且，相當注意安全，還沒施工前用了好幾支三角錐圍起來，以前都是放一支，過了好幾天隨便補一補，再一陣子又破洞了」。

記者致電議員鳳山區議員鍾易仲及當地幾位里長辦公室，欲求證事件始末，但皆未有人接聽。

台北市議員游淑慧轉發原PO的照片，並說「若真如網友說的：水管下方是空的！哪這照片、這種工程是有點誇張！」

她表示，自己也同步把這一張照片給了台北市的新工處同仁，台北也要引以爲戒，必需嚴格工程管控！畢竟偷工減料的包商處處都可能有！就像前幾天內湖一個公車候車亭整座倒塌，也疑似為基座埋設太淺。

游淑慧說，包商偷工減料防不勝防，但如果再加上公務人員勾結配合，哪真的整個城市都是公安危機！道路底下埋有管線是常態，哪以這張照片為例，該怎麼埋管線才對呢？

#科普下鋪路小常識:

若道路下方有管線，管線的下方「土壤要夯實」並加「管枕」保護，從這張照片看來埋設深度也太淺，容易被車重壓破。

而如果是「重要」的維生管線，屬於大口徑高壓者包括電力、瓦斯、自來水管都要埋在地下1公尺半以上；若是一般的低壓電信管線、或者路燈線的電力管線或低壓瓦斯管可以併同埋在箱涵的結構體，但是那個是鋼筋混凝土結構包覆。

若單獨埋在人行道下，是必須在管線周遭上下都有「保護」的方式，例如瓦斯管就必須要回填沙，避免遭到擠壓而扭曲接頭脫落，像圖片這種純粹單純的在柏油下就埋管線，#底下又是懸空是有問題。

由於都市的地下情況空間不足，有的時候高壓管線無法埋到標準深度時，都必須要用鋼筋混凝土整個把管線完整包覆，避免危險。

游淑慧最後說，希望這個案例盡速確認真相和改善，但從照片看，若這個「點」有問題，其實這整條「線」（道路）也可能有問題，管線總不會只有一小截。另外，更重要的是城市中還有多少「看不到」的地方有公安問題？

(中時電子報)