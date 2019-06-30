臺中市政府勞工局為推廣友善職安環境，特舉行「職業安全衛生微電影徵選比賽」，以職業安全衛生為主體，透過5至8分鐘的精華影像，喚起社會大眾對勞動安全的重視，提升臺中市職業安全衛生水準，徵件自即日起至8月31日止，最高獎金5萬元。

勞工局長吳威志表示，以往教條式的職業安全衛生宣導方式太過生硬、不夠活潑，以致推廣成效有限，難以在民眾心中留下深刻印象。為吸引民眾對職場危害預防產生興趣，今年規劃以微電影拍攝方式，融入創意，透過「故事」及連續敘述手法完整呈現劇情，最後再導引回職業安全衛生主體，藉此讓職業安全衛生意識深植在民眾心中，進而達到降低職業災害發生之目的。

比賽徵件時間自即日起至8月31日止，預計從參賽者中甄選出前3名優秀作品，分別頒發獎金及獎狀：第1名可獲得獎金5萬元、第2名可獲獎金3萬元、第3名可獲獎金1萬元。3件優秀作品將刊登於勞工局及臺中市勞動檢查處網頁，並將於安全衛生宣導活動播放，讓民眾一起感受預防職業災害的重要性。

勞工局歡迎對微電影拍攝愛好者前來挑戰，比賽簡章可於臺中市勞動檢查處網站下載，活動詳情可洽臺中市勞動檢查處鍾先生，04-22289111分機36611。

(中時 )