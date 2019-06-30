G20大阪峰會有重大進展，美國總統川普與大陸國家主席習近平29日舉行會談後，中美雙方同意貿易戰休兵並且重啟磋商，承諾不再互加新關稅，川普也表示，只要不涉及國安問題，美國廠商能繼續供應產品給華為。不過紐約時報分析，美中兩國暫時貿易休兵的協議內容並不明確，將更為鞏固全球經濟秩序重組的趨勢，中國大陸數十年來作為世界工廠的角色恐持續受到破壞。

川普與習近平周六達成貿易休兵協議，雙方承諾談判期間不再互加新關稅，川普更宣布鬆綁對華為禁令，若不涉及國安問題，將允許美國企業供貨給華為，同時他也表示北京同意將再大量採購美國農產品，川普30日更在推特上稱和習近平有個很好的會面，甚至比他預期的還要好，證實雙方已重啟談判。

不過《紐約時報》（New York Times）分析，此次中美暫時休兵的協議內容並不明確，儘管雙方同意要重回談判桌，但是最終結果如何仍是未知數，甚至雙方的認知差異仍可能讓短暫的和平再度演變成一場經濟衝突，文章預期美國仍將維持現行對大陸商品加諸的關稅數月甚或數年，世界級大廠為了因應，可以預期他們將持續將工廠遷移出中國大陸，迫使大陸數十年來作為世界工廠的角色持續受到損害。

賓州大學當代中國研究中心主任戴傑（Jacques deLisle）表示：「只要威脅還在，依賴這個長久以來的供應鏈就有風險。」他說，「企業不喜歡不確定性，而這延長了不確定性。」

貿易休兵並無法降低川普建立起的貿易障礙，文章稱從製鞋公司到電子產品製造商等一系列企業正在將旗下供應鏈從中國大陸境內撤出，當中許多企業將目的地轉往越南，導致今年越南出口美國數額大舉飆升。美國前貿易署官員、現任亞洲協會政策研究所（ASPI）華府辦公室副總裁柯特勒（Wendy Cutler）說，「這代表的是仍有巨大的不確定性存在，我們不願回到過去那個狀態。」

(中時電子報)