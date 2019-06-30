教育部委請國立實驗合唱團辦理「天籟之音～媽媽教我的歌」鄉土歌謠比賽特優學校聯合音樂會，邀請比賽榮獲特優的中小學合唱團在各地演出，7月1日晚上7點30分將於台北國家音樂廳演出最終場，演唱福佬語系、客家語系、原住 民語系及東南亞語等歌謠。

榮獲特優的中小學合唱團於全國北中南各文化中心、音樂廳進行演出，5至6月甫結束之新竹、基隆與高雄場次，造成一位難求的爆滿盛況。7月1日的最終場，邀請苗栗縣建國國民小學合唱團、屏東縣青葉國民小學合唱團及南投縣民和國民 中學合唱團並與國立實驗合唱團聯合演出。

「苗栗縣建國國民小學合唱團」成員括閩客族群、原住 民、新住民，學校也積極招募各語言師資，使得合唱團今年在同聲合唱、客語、東南亞語全國賽皆拿下特優。他們曾於2017年受邀參加「維也納台灣音樂節」，2018年至日本北海道參加「第64回旭川合唱祭」，今年7月更應邀參加「義大利國際聖樂節」，為全球獲選的6個合唱團隊之一。

「屏東縣青葉國民小學合唱團」位於屏東縣三地門鄉，是10個部落中唯 一的魯凱族群學校，為了讓孩子們認識自己的族群文化，學校成立了「魯凱歌謠合唱團」，孩子們昂揚律動的魯凱歌舞與渾然天成的天籟美聲， 不只感動台灣各地無數聽眾，更曾受邀參與2016年「日本琉球花火節」、2017年「義大利洛雷托第57屆國際聖樂節」、2018年加拿大多倫多、溫哥華「台灣文化節」等國際級演出。

「天籟之音～媽媽教我的歌」演出曲目涵蓋：福佬語系、客家語系、原住 民語系及東南亞語等歌謠，來自家鄉親切的曲調，透過年幼時母親喃喃哼唱的 旋律，在不同語言族群的母語傳遞下，細膩的展現民俗風情與天籟般的歌聲與 昂揚的歌舞。

(中時 )