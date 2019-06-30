國道七隊擴大酒後駕車路檢。（吳敏菁翻攝）

國道七隊擴大酒後駕車路檢。（吳敏菁翻攝）

國道七隊擴大酒後駕車路檢。（吳敏菁翻攝）

酒駕新制7月1日上路，有多少人酒駕上國道？國道公路警察局第七公路警察大隊統計，今年1至5月期間，共取締1件酒後駕車肇事、酒駕違規37件、移送公共危險93人。警方表示，不少酒駕民眾持僥倖心態，以為開上高速公路就不會遇上警方攔查路檢。

為因應新修正道路交通管理處罰條例中有關酒後駕車之相關新修正法條7月1日上路、宣誓警方酒駕零容忍的執法決心，國道公路警察局第七公路警察大隊將不分平日、假日、白天、深夜或凌晨，針對國道轄線易肇事路段不定時舉行擴大酒駕路檢勤務，藉由高強度、高密度取締作為，來降低酒駕憾事。

國道七隊擴大酒後駕車路檢專案，第一階段於6月28日下午14-18時，出動巡邏車12部、動員24名警力在國道六號全線各交流道西向入口匝道部署警力實施路檢，本次勤務共查獲涉嫌公共危險移送案件3件3人，酒後駕車未涉公共危險違規2件。另於29日下午擇重點路段實施路檢，查獲涉嫌公共危險移送案件2件2人。

國道公路警察局呼籲用路人，高速公路速度快，一旦發生事故，所造成的嚴重性將相對倍增，這次攔查酒駕外，並宣導7月1日即將上路的酒駕新法，包括酒駕罰則加重，累犯第2次罰12萬，第3次按次加罰9萬，就連同車乘客也將會受罰600到3000元等，提醒用路人和乘客，千萬不要存有僥倖心態。

(中時 )