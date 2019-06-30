國立台灣美術館典藏的台灣知名畫家葉火城畫作「朝」，於「跨界域藝術時代」新展展出。（陳淑芬翻攝）

國立台灣美術館推出「共時的星叢：『風車詩社』與跨界域藝術時代」新展，國美館館長林志明表示，此展回應1930年代以來的台灣文藝家發展出多元媒介與文藝領域脈動，展出國內外重要藝術文化展館館藏原作與「風車詩社」文物，展現台灣與世界文藝的交流與輝映。

林志明指出，此展由國美館邀請國立歷史博物館擔任共同主辦單位，探索跨界域的嘗試，展件有國立歷史博物館珍貴典藏、東京國立近代美術館、福岡縣立美術館、東郷青兒紀念日商佳朋美術館、國立台灣文學館、中央研究院台灣史研究所等國內外館藏原作，與「風車詩社」成員後人的傳家文物。

展覽策展團隊包括導演黃亞歷、國立台南藝術大學教授孫松榮及日本學者巖谷國士等人。策展人黃亞歷表示，此展展現台灣文藝的主體性，希望展現1930年代台灣在世界藝術史脈絡中的前衛與創新。

國美館指出，「風車詩社」成立於1933年，是台灣日殖時期提倡超現實主義的文學社團，由台日詩人組成，出版《風車》雜誌，象徵台灣在戰前與日本和世界前衛浪潮同步的文學視野。此展深刻挖掘20世紀初至1940年代現代主義文藝如何分別在西方世界與東亞國家掀起浪潮，呈現台灣文藝工作者在殖民時期與日本、中國、朝鮮及歐美等國的關係。

展品多元而豐富，包括有不同藝術媒材的原作、文件文獻、影音檔案、圖像授權的複製展件等，並結合聲音效果、多媒體裝置、平面設計等新媒體科技型態等共計800多件，其中，包含約300件手稿、繪畫等原件及國際借展作品，將展至今年9月15日。

(中時 )